Sådan føles det (måske) at have fundet kuren mod kræft

Tirsdag morgen kunne Københavns Universitet offentliggøre, at en ny type kræftbehandling viste enormt positive resultater. Den eksperimenterede behandling har vist sig at være enormt effektiv i forsøg med mus og kan være et potientielt gennembrud i kræftforskningen. Kort fortalt har forskere ved Københavns Universitet (KU) og University of British Columbia (UBC) i Canada ved et tilfælde opdaget, at det er muligt at anvende et protein fra sygdommen malaria til at dræbe kræftceller i kroppen.

De to forskere bag opdagelsen er de tidligere studiekammerater Ali Salanti fra KU og Mads Daugaard fra UBC. Egentligt arbejdede de henimod en vaccine mod graviditetsmalaria, men lykken står som bekendt den kække bi. De opdagede, at man kan bruge et malariaprotein til at transportere gift ind i kræftceller, og at metoden er ekstrem effektiv til behandling af en myriade af forskellige typer cancer.

Hvis vi kommer ud i den anden ende, med noget der virker mod cancer, så kommer det til at virke bredt.



Indtil videre er metoden testet på mus, hvilken har vist enormt lovende resultater, og det er ikke på ingen måde utænkeligt, at behandlingen vil være at finde i kræftbehandlingens værktøjkasse år ude i fremtiden.



Skulle det være tilfældet, kan de to danskere vise sig at redde millioner af menneskeliv.

Vi kontaktede Ali Salanti fra Københavns Universitet for at høre lidt mere om videnskaben bag, og om hvordan det føles muligvis at have fundet kuren mod kræft og potientielt holde millioner af liv i sine hænder.

VICE: Hvordan kom I frem til det her gennembrud?

Ali Salanti: Jeg er malariaforsker og har primært arbejdet med det, der hedder graviditetsmalaria, som er når malariaparasitten gemmer sig i moderkagen. Der har jeg arbejdet med at karakterisere den binding mellem parasitten og de kulhydratsmolekyler, som parasitten binder til moderkagen. Så fandt vi ud af, at de samme kulhydratsmolekyler, som findes i moderkagen, også findes i cancer. Ved at tage malariaproteinet kan vi på den måde ramme cancer.

Læs også: Derfor kan MDMA være mere dødeligt for piger

Hvad så nu? Er det her en kur mod cancer?

Jeg bryder mig ikke om at sige, at vi har en kur mod cancer, for det har vi ikke. Det maner jeg i jorden, hver gang jeg får mulighed for det. Man har først en kur mod cancer, når man har noget, der virker på mennesker. Det vi har er et malariaprotein, der ser ud til at virke mod cancer i mus. Og som ser ud til at ramme mange forskellige typer cancer, som der ikke er nogen gode midler mod lige nu. Så der er en teoretisk mulighed for, at det kan blive et produkt, der kan hjælpe mod cancer. Men vi skal først igennem en lang række kliniske test.

Men hvis vi kommer ud i den anden ende, med noget der virker mod cancer, så kommer det til at virke bredt.

Men den anden side af sagen er vel, at hvis det virker, så er det vel et stort videnskabeligt gennembrud?

Jo, det er rigtigt. Hvis det virker, så er det en middel mod en række cancerformer, som vi ikke har noget middel mod lige nu.

Er du lidt påpasselig, fordi der måske er lidt pres over at stå med noget, der kan redde millioner af liv?

Vi synes jo, at det er helt fantastisk. Vores dyreresultater ser virkelig lovende ud, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til vores forsøg, men jeg ved også bare hvilke ricisi der er, når man tester noget på mennesker. Der er jo store krav til, hvordan det skal virke og hvilke bivirkninger, det må have.

Det er helt science fictionagtigt at bruge en sygdom til at bekæmpe en anden.

Ja, det er netop det, der er fascinerende ved det. Det er et gennembrud i tanken om, hvordan man kan udvikle lægemidler. At bruge patogener, sygdomsfremkaldende organismer, til at ramme sygdommen.

Lige præcis det har jo været temaet i mange film og bøger, at man bruger en sygdom til at lave en kur, men at man så kommer til at starte en verdensomspændende pandemi. Skal vi være bange for det?

Nej, overhovedet ikke. Vi bruger bare et lille protein fra malariaparasitten, så det er slet ikke noget malaria over det her. Det værste, der kan ske er, at kroppen tror at det er malaria, og det så ikke virker.

Hvor lang tid går der, før vi kan få gavn af jeres forskning?

Vi regner med at starte forsøg i mennesker om fire år. Alt efter hvad de viser, så kan det pludselig gå meget hurtigt. Men hvis alt virker, så går der nok ti år.

På vegne af menneskeheden, af hjertet tak Ali.

