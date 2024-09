Sådan reagerede Facebook-idioterne på flygtningetragedien i Østrig

Det Østrigske Frihedspartis ungdom kræver strammere grænsekontrol. Alle screenshots er oprindeligt skrevet på tysk, og er blevet oversat til engelsk.

I går blev der fundet flere forrådnede lig af flygtninge i en kølelastbil parkeret ved Østrigs A4-motorvej øst for Wien. På nuværende tidspunkt er der ingen præcise tal på, hvor mange der er døde, men det skønnes at være mindst 70. Meldinger lyder på, at lastbilen havde været efterladt på stedet i mindst en dag. Chaufføren var flygtet fra stedet.

Burgenlands politichef Hans Peter Doskozil fortalte til en pressekonference, at politiet havde lagt mærke til stanken af død, da de nærmede sig lastbilen. Det tyder på, at flygtningene har været døde i et godt stykke tid.

Østrigs indenrigsminister, Johanna Mikl-Leitner, sagde, at det var en “mørk dag”, der endnu en gang understregede behovet for EU-lovgivning til at bekæmpe menneskesmuglere. Desværre talte hun umiddelbart uden om det faktum, at smuglerne næsten er flygtningenes eneste vej til Europa. Smugleriet er blot et synonym for en asylpolitik, der har slået fejl.

Alene i juli anslås det, at 107.500 flygtninge kom ind i Europa. Størstedelen af dem er flygtet fra krig og politisk ustabilitet i Syrien.

Selvom de fleste forståeligt nok er rystede over tragedien, flyder de sociale medier i øjeblikket over med de sædvanlige egoistiske typer, der i virkeligheden kun er rystede over, at der ikke blev fundet flere lig bag i lastbilen.

Vi har samlet nogle af de mere bekymrende reaktioner, vi fandt på Facebook.

Holdning 1: “Luk grænserne, så sker der ikke sådan nogle ting.”

Europas grænser er allerede så lukkede, at folk skal kravle under pigtrådshegn og krydse Middelhavet i gummibåde for at komme herhen, hvilket alt sammen er 100 procent ulovligt. Men ifølge mange Facebook-genier er grænserne ikke godt nok beskyttet. Folk lader til at tro, at vi kan holde alle ude, hvis bare vi bygger murene høje nok. Det skulle så medføre, at flygtninge ikke længere ville omkomme i vejkanten på motorvejen eller lide i flygtningelejre. Det er måske rigtigt, men hvad sker der med disse mennesker, hvis er tvunget til at blive i Syrien?

Holdning 2: “Det er de frelste typers skyld.”

Den mest absurde del af “grænser redder liv”-argument er holdningen, at “folk, der vil åbne grænserne, er problemet, og de er medskyldige i døden af disse flygtninge.” Forkert. Det rigtige problem er, at disse mennesker ikke har nogen anden måde at trænge ind i Europa på. Eller måske at de er tvunget til at omgås menneskesmuglere? Det faktum, at den østrigske regering er stoppet med at behandle asylansøgninger, er i hvert fald en stor del af problemet.

Holdning 3: “Det er flygtningenes egen skyld.”

Deres egen skyld? Seriøst? En særlig hilsen går ud til ham, der påpegede, at de mindst 70 flygtninge ikke kunne være blevet kvalt, fordi “ingen lastbil er fuldstændig lufttæt”.

Holdning Fire: De her er egentlig bare rendyrkede nazister…

Fuck jer. Det var alt.

