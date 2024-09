‘Jeg vil ikke have, at terroristerne bruger min religion til at slå folk ihjel’

Amir Pakbaz fremviser de sympatierklæringer, han har lagt op på sin Facebookside.

Først lød der bombeeksplosioner uden for Frankrigs nationalstadion, så tikkede der nyheder ind om brutale nedskydninger af tilfældige café- og restaurantgæster, og siden udfoldede det grufulde gidseldrama sig, hvor dusinvis af koncertgæster blev henrettet af terrorister med automatvåben. Den række af nøje planlagte angreb, der fredag aften ramte Paris, er samlet set det blodigste terrorangreb på europæisk grund siden bombningerne i Madrid 2004. Massakren har indtil videre krævet mindst 129 menneskeliv og såret hundredevis. Det er ikke uden grund, at d. 13. november 2015 er blevet kaldt for Frankrigs 9/11.

Samtidig sidder mange europæere tilbage med en ubehagelig erkendelse: Radikale islamister har flyttet fronterne fra Mellemøstens brændpunkter i Syrien og Irak helt ind i europæiske gader, og hvem ved, hvor terroren rammer næste gang? Danmark står som bekendt også højt på listen over islamisternes terrormål.

Derudover er en af de syv dræbte gerningsmænd angiveligt er rejst ind i Europa under dække af at være flygtning – en særligt prekær detalje, da flygtningekrisen som bekendt langt fra er overstået. Polens præsident har reageret på oplysningerne ved at sige, at Polen vil nægte at modtage kvoteflygtninge. Herhjemme har Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Søren Espersen, fået hug for sine udtalelser om, at det kan være nødvendigt at bombe kvinder og børn for at få ram på IS. Det har i det hele taget ikke skortet på bombastiske udmeldinger i kølvandet på tragedien.

Dog synes én stemme at være druknet i politikernes oprørte retorik, mens Europa kommer sig over chokket: asylansøgernes. Mange af dem er på flugt fra den samme fjende, der står bag blodbadet i Paris, og blandt andet i Danmark sidder der tusindvis af mennesker, der i lighed med os andre har fulgt med i de dramatiske begivenheder. Vi tog til Asylcenter Roskilde for at finde ud af, hvordan asylansøgerne ser på angrebene.

Toraya Allo, 28, Syrien

Jeg bliver utrolig vred, når jeg hører og læser om islamister, der bruger religion som undskyldning for at begå terror. Jeg er selv kurder fra Syrien, og jeg har måttet forlade mit land på grund af forfølgelse. Det er vigtigt for mig at sige, at de her mennesker intet har at gøre med den religion, jeg kender. Vi kalder terrorister for kafir, som betyder vantro. De er dårlige mennesker, der på den ene side tager imod penge og velfærdsydelser, og på den anden side vil de hævne sig på det samfund, de har fået så meget af.

Amir Pakbaz, 35, Iran

Jeg blev meget påvirket af at se de frygtelige billeder og beretninger fra Paris. Jeg har skiftet mit profilbillede på Facebook i solidaritet med franskmændene, og i søndags tog jeg ind til København og lagde blomster foran den franske ambassade. Jeg bliver stærkt bekymret over den udvikling, der sker i Europa. Som politisk flygtning fra Iran kender jeg det kun alt for godt. Stærkt religiøse mennesker, der bruger deres religion til at legitimere deres sindssyge handlinger og undertrykke andre. I er gode mennesker med velordnede samfund, men alt det kan ændre sig, hvis religiøse kræfter får overtaget.

Det er lige præcis dét, der er sket i mit land, hvor befolkningen, som ikke er særligt religiøs, lever som gidsler i et religiøst diktatur. Mange af de mennesker, der kommer til Europa fra Mellemøsten, ønsker de samme forhold her. Det er et stort problem, og når terrorister udfører drab i Islams navn, får det racismen og fremmedhadet til at blusse op.

Yahya Omar, 21, Somalia

Jeg er meget, meget ked af det, der er sket! Jeg blev chokeret over nyheden. Der er lang vej fra Somalia til Danmark, men der er ikke så langt fra Paris til Danmark. Sprænger den næste bombe så her? Hvordan kan folk finde på at gøre noget så frygteligt? Jeg er selv muslim, og jeg vil ikke have, at terroristerne bruger min religion til at slå folk ihjel. Det ville rigtige muslimer aldrig nogensinde gøre.

Javid Haghravesh, 51, Iran

Jeg fik et chok, da jeg hørte om, hvad der var sket i Frankrigs smukke hovedstad. Terrorangrebet har været weekendens helt store emne for mig, og jeg har snakket meget om det med mine venner her. Det værste ved ISIS er, at de kalder sig ægte muslimer. De misbruger Islam til at gennemtrumfe deres egen politiske dagsorden. Som fanatikere burde ingen kunne tage dem seriøst, men desværre kan vi jo se, at mange unge muslimer i Vesten lytter til dem. Det er det største problem for Europa lige nu. Religiøs fanatisme. Jeg er selv flygtning, men alligevel synes jeg ikke, at Danmark skal lade flere personer fra Mellemøsten og Nordafrika komme til landet. I hvert fald ikke dem, der praktiserer en konservativ form for Islam. Deres ideer om verden passer ikke til at bo i Europa, og de kommer aldrig til at blive velintegrerede i jeres samfund.

