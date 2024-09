​Sådan sparer du op uden at være en kæmpe nar

Billede via Flickr-brugeren Thomas Angermann.

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Holland.



Penge: det ville være fedt at have, hva’? Du ved, bare for at prøve hvordan det er at kunne gå ned ad Strøget og pege på en ting, noget Warhammer eller måske en flot bøllehat eller noget, og så bare fucking købe den. Det ville være vildt. Men det er verdenen ligeglad med. Her i “den virkelige verden” har du stadig en astronomisk husleje, et studielån, der skal betales af på, og en fryser fyldt med dåsetun.

Videos by VICE

Vores generation er fyldt med mennesker – inklusiv mig selv – som overhovedet ikke interesserer os for økonomi. Vi vil hellere være unge og vilde og bruge alle vores penge på ting som specialøl og beige turtlenecks. Og hvorfor ikke? Når alt kommer til alt, er der ikke noget, der slår følelsen af at bruge penge, man ikke har, på ting, man ikke har brug for.

Men på et tidspunkt bliver man nødt til at holde op med at balancere på kanten af armod – og helst inden en tyrenakke af en inkasso-type kommer og banker på derhjemme. På den ene eller anden måde bliver man alligevel tvunget til at være ansvarlige med sin økonomi. Det er lidt en del af at blive voksen.

Spørgsmålet er dog, hvordan man kan bruge sine penge lidt mere fornuftigt uden at blive stemplet som en nærig idiot. Alle hader gniere, men du har ikke desto mindre brug for penge, hvis du vil have mad og lignende livsnødvendige ting. Her er et par tips til at hjælpe dig med at spare penge og samtidig beholde dine venner:

Billede via The Museum of Living Rooms

Tag hjem til din mor

Du besøger helt sikkert ikke dine forældre ofte nok. Gør det dig til et dårligt menneske? Ja, det gør det. Tror du, det var fedt at bære rundt på dig i 9 måneder bare for at ende med en krop, der aldrig bliver sig selv igen? Nej. Du kan lige så godt slå to fluer med et smæk og for en gangs skyld være den søn/datter, dine forældre ville ønske du var, og spare nogle penge samtidig. De vil elske dig for at komme på besøg, og du vil som minimum få en gratis middag ud af det.

Forestil dig et liv, hvor du ikke er i minus

Lad være med at ærgre dig over alle de ting, du ikke har råd til at gøre lige nu – fokusér i stedet på, hvad du kunne gøre med en beskeden opsparing. Du kunne få lappet dækkene på din cykel, du kunne betale af på dine lån, leje en båd, tage en tur et sted hen eller endda købe en gourmet-burger eller noget andet eksotisk. Pointen er, at du har mange flere døre åbne, hvis der er lidt tilbage på kistebunden. Sæt et klart mål for, hvor meget du ønsker at spare op og til hvornår – det vil hjælpe dig med at stå imod, når din dealer sender den obligatoriske “vild flake på tilbud!!!”-besked fredag aften.

Billede af Bob Foster via.

Vær åben om, at du er en nasserøv

Din ven ringede, du gav efter, og nu står du nede på baren, hvor det forventes, at du giver den næste omgang. Desværre kan du ikke både spare og købe bajere til vennerne. Selvom det faktum, at du alligevel tog i byen, nok betyder, at “rygrad” ikke er din stærkeste side, er det aldrig for sent at tage sig lidt sammen.

En af de mere almindelige fejl, du kan begå i den situation, er at gemme sig på toilettet, indtil en af dine venner køber en omgang. Det eller at lade som om du har glemt din pung. Og hvorfor ikke bare sige det, som det er: “Kære drenge og piger, jeg forsøger at bruge færre penge. Derfor drikker jeg på jeres regning i aften.” Måske gør det dig til lidt af et røvhul, men i det mindste er du et ærligt røvhul.

Billede via VICE News.

Men lad være med at nasse

Det gælder uanset, hvad du er afhængig af. Sprut, stoffer, tobak, underlige LP’er, som du får rammet ind og hængt op inde i stuen: du har ikke brug for noget af det. Ikke for at lyde som en livsstilscoach, men du er bedre end det. Du er et unikt snefnug: du er stærk, og du har ikke brug for andet end dig selv. Den indre ro, som alt det her vil give dig, er også gratis.

Køb ind på tom mave

Lad være med at købe ind, når du er sulten. Det er i princippet det samme som, at du skal lade være med at melde dig ind i militæret, lige efter din kæreste har slået op med dig. Du er uligevægtig, og det kommer til at koste dig nogle skejsere. Undgå det ved at planlægge, hvad du skal have at spise i løbet af ugen eller i hvert fald næste aften. Køb en helveds masse mad, så du ikke har nogen undskyldning for at forvilde dig ud i en verden af impulskøb.

Hele den der “planlægnings-ting” lader i det hele taget til at være en af hjørnestenene i voksenlivet. Det er en god ting. Du skal bare være forberedt på, at en fyldt fryser betyder, at du er ved at blive ligesom din forældre.

Billede af Jake Lewis.

LAV DIN EGEN MAD

En god café-burger er ret lækker, men den koster så også 120 kr. minimum. Du kan købe 24 pakker nudler for de samme penge. Pointen er, at du kan lave al din yndlingssnask meget billigere helt selv. Det smager formentligt forfærdeligt, men i det mindste sparer du nogle penge.

Via Wikimedia Commons.

Lad være med at købe ting, du ikke har brug for

Det her lyder måske lidt generisk, men det er også det eneste tip, som du faktisk har brug for. Undgå de der specielle tilbud oppe ved kasseapparaterne, og prøv at modstå alt det fristende lort, som du ikke har brug for. Det gælder både smarte robotstøvsugere, bøger som du i teorien kunne låne, kuglepenne, lightere, falske blomster, “grineren” T-shirts, billige smykker, bloklys, stress-bolde, fræk pasta, magasiner, vandflasker, billedrammer osv.

Det tager noget tid at vænne sig til, og det kan godt være svært at holde sig på måtten, men det er alt sammen det værd, når du har plus på kontoen.

Mere fra VICE:



Jantelov, Puch Maxier og umotiveret vold: sandheder om at vokse op i provinsen



Sådan lærer blinde om sex i Danmark



Hitler og de andre nazister var tossede med crystal meth og morfin