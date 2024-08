Se ‘6IX RISING’, vores dokumentar om Torontos rappere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Endelig er den klar. 6ix Rising er et blik i fuld filmlængde på Torontos konkurrenceprægede og hastigt voksende rapverden i kølvandet på Drake og The Weeknds succes. Den er fortalt fra byens mest fascinerende personligheders perspektiv og giver et indblik i, hvordan scenen vokser gennem sammenhold, ambitioner og viljestyrke.

Fra Pressas lange vej til succes til Friyies heldige gennembrud, fra CMDWN’s festlige drengestreger til Jimmy Prime, der reflekterer over ‘6ix’-kælenavnet, han har skabt, er dokumentaren et blik på en side af Toronto, som få hidtil har kendt til. Hvis du troede, at byens historie allerede var skrevet, skal du tro om igen. Se 6ix Rising herunder: