Se Arctic Monkeys nye video til ”Four Out Of Five”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Arctic Monkeys har udgivet en ny musikvideo til tracket ”Four Out Of Five” fra det nye album Tranquility Base Hotel & Casino. Op til udgivelsen af Tranquility Base i fredags har albummet været et mysterium, da ingen singler er blevet offentliggjort på forhånd. “Four Out Of Five” er den første, og videoen udspiller sig i et gammelt palæ, hvor medlemmerne af bandet nørder rundt med noget AV-udstyr og vandrer rundt i huset, som også danner ramme om mystiske og surrealistiske fester. Alex Turners håndlavede Tranquility Base Hotel & Casino-model (som også er afbildet på pladeomslaget) figurerer også i videoen. Tjek den ud herunder:

Videos by VICE

Af andre nævneværdige ting, der dukker op i videoen, hæfter vi os især ved nøgleringene og heldragterne, som man også stødte på i bandets popup-forretninger i Sheffield, Tokyo, Sydney, Berlin, Paris og New York over weekenden. Noget andet, som vi også i den grad hæfter os ved, er Alex Turners ”kommunistisk historielærer”-skæg, som er… bum… tjah… Han er åbenbart virkelig glad for det. Men hey, fair nok. Han har fundet et look, han er vild med, og nu rocker han det. Punktum.