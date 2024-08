Se billeder af de største øjeblikke fra Noisey Weekend i Brooklyn

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey USA

Hvis du kender os på Noisey, så ved du, at vi er store fans af Musik™. Så store fans at vi til november afholder vores egen indendørs festival i København. Og henover påsken afholdt vi sammen med Bowery Presents en række koncerter i Brooklyn, som bød på et væld af kunstnere fra Lil Xan, Young M.A, Hanni El Khatib til Amen Dunes, TOKiMONSTA, Open Mike Eagle, Tierra Whack og Creek Boyz. Det var en rimelig kaotisk weekend, hvor vi spænede rundt fra show til show i Williamsburg som en flok galninge, og selv om vi stadig er rimelig tømmermændsramte, lykkedes det os på en eller anden måde at overleve og faktisk udgive musiknyheder i dag. Hvis du ikke tror på os, kan du bare tjekke nedenstående billeder ud. Vores fotografer Evan McKnight og Cheney Orr har fanget Noisey Weekend i al sin storhed.

Videos by VICE

Du kan genleve de intense begivenheder herunder:

Young M.A (Foto af Evan McKnight)

Creek Boyz (Evan McKnight)

Creek Boyz (Evan McKnight)

Hanni El Khatib (Evan McKnight)

Hanni El Khatib (Evan McKnight)

Young M.A (Evan McKnight)

Young M.A (Evan McKnight)

Young M.A (Evan McKnight)

Evan McKnight

Yerr Eli (Foto af Cheney Orr)

Creek Boyz (Cheney Orr)

Funkmaster Flex (Cheney Orr)

Cheney Orr

Young M.A (Cheney Orr)

Leikeli47 (Evan McKnight)

Deem Spencer (Evan McKnight)

Leikeli47 (Evan McKnight)

Leikel47 (Evan McKnight)

Evan McKnight

TOKiMONSTA (Evan McKnight)

Evan McKnight

Evan McKnight

Deem Spencer (Evan McKnight)

Delicate Steve

Amen Dunes

Tierra Whack (Cheney Orr)

Tierra Whack (Cheney Orr)

Tierra Whack (Cheney Orr)

Open Mike Eagle (Cheney Orr)

Open Mike Eagle (Cheney Orr)

Open Mike Eagle (Cheney Orr)

Tierra Whack (Cheney Orr)