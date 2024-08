Se billeder fra vores premiere på Wu-Tangs nye ’36 Chambers’-dokumentar

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Torsdag aften i Brooklyn havde Noisey æren af at stå for verdenspremieren på dokumentaren For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang (36 Chambers), der fejrer 25-års-jubilæet for Wu-Tang Clans ikoniske debutalbum. I dokumentaren reflekterer Wu-Tang over deres rejse fra unge mænd fra the streets of Shaolin til hiphop-ikoner. Der er gæsteoptrædener fra yngre rappere som Joey Badass, A$AP Ferg og A$AP Rocky, der understreger gruppens store indflydelse. A$AP Ferg leverer filmens formentlig bedste citat, da han taler om beatet til “Bring Da Ruckus”: “De der trommer, de lyder, som om de er blevet lavet i en kloak.”

Instruktør Shomi Patwary var mødt op sammen med de fleste af Wu-Tang Clans medlemmer og Ol’ Dirtys søn, Young Dirty Bastard, der også er med i filmen. DJ Mathematics spillede nogle old school tracks, mens folk ramte Wu-Tang-fotoautomaten og den frie bar. Efter filmen stod Noiseys Dan Ozzi for en Q&A med Patqary, RZA, Masta Killah, Raekwon, Inspectah Deck og Loud Records-grundlæggeren Steve Rifkind. Efter interviewet spillede DJ Mathematics “C.R.E.A.M.”-beatet, og Raekwon fik hele salen til at gå amok ved at tage en mikrofon og rappe sit ikoniske vers. // I grew up on the crime side / the New York Times side / staying alive was no jive //. Der findes virkelig ikke noget som det beat. Eller det album. Wu-Tang is for the children! 🐝🐝🐝

Se billederne fra premiereaftenen herunder: