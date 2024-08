Se Cardi B stjæle rampelyset på ‘The Tonight Show’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Cardi B har netop offentliggjort, at hun desværre ikke optræder på Roskilde Festival i år alligevel – fair nok, hun er gravid – og det er selvfølgelig røvtrist, men man kan dulme sorgerne lidt ved at se rapperen skinne i gårsdagens afsnit af Tonight Show med Jimmy Fallon. I åbningsmonologen så Cardi helt ekstatisk ud over at være med i programmet – hun matchede Fallon, joke for joke, lavede sjov med nyheden, om at hun er gravid, såvel som sin sidste optræden på Tonight Show og gjorde grin med Trump i et indslag under titlen Hvad Sker Der For Den Jakke? Der var lidt for meget fat-shaming i sidstnævnte, men det blev i sidste ende overstrålet af, hvor sjovt det næste indslag var. Her bad en journalist mødre om at recitere Cardi B-tekster ud fra deres hukommelse. Den kan se hele monologen herunder:

Cardi og Jimmy spillede også Box of Lies – hvor målet er at overbevise modstanderen om, hvad indholdet i en kasse er. Cardi havde måske ikke helt fanget konceptet. Men omvendt så er jeg heller ikke sikker på, at jeg fangede det. Under alle omstændigheder er Cardi ikke god til at lyve, men til gengæld fremragende til at manipulere. Det er helt genialt, når hun spørger Jimmy: ”Du har da ikke tænkt dig at lyve over for en gravid kvinde, vel?” Se hele indslaget her:

Cardi talte også om nogle af sine efterhånden berømte mottoer og lavede et interview med John Mulaney. Alt i alt var Cardi utroligt overbevisende som medvært og faktisk nok egentlig bedre egnet til tjansen end Fallon. Det kunne være superfedt at se hende være vært på en hel sæson af programmet, eller endnu bedre en All The Money In The World-agtig genindspilning af Tonight Show, hvor Fallon er klippet ud af programmet og erstattet med Cardi. Den kan i lige overveje, producere.