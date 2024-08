Se Dave Grohl give Jimmy Kimmel sit eget afhuggede hoved

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Sidste år til Halloween, da Jimmy Kimmel havde taget fri for at passe sin søn, hoppede Dave Grohl i et par slacks og en bomberjakke, tog et falsk skæg på og trådte ind som gæstevært på Jimmy Kimmel Live! Aftenens musikalske gæst var meget passende Alice Cooper, som optrådte sammen med Dave Grohl med Foo Fighters som backingband. Og fordi Cooper altid har haft en forkærlighed for det teatralske, lukkede han selvfølgelig forestilling ved at lade sig halshugge. Af uvisse årsager viste det sig dog at være Dave Grohls hoved, som bødlen hev op af kurven bagefter.

I sidste uge gæstede Davi Grohl Kimmel igen, og han havde taget selvsamme hoved med som gave til værten. Øverst i artiklen kan du se Dave Grohl præsentere Jimmy Kimmel for Dave Grohls hoved. Værten siger, at han har planer om at give gaven videre til sin mor. Må vi alle en dag være rige nok til at give vores venner håbløst upraktiske gaver.