Se Dave Grohl jamme med Dave Grohl i ny ‘Play’-dokumentar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I morges udgave Dave Grohl Play, en ny dokumentar i to dele, som ”hylder op- og nedture i livet som musiker og rejsen mod at mestre et instrument”. Den første del af filmen er 30 minutter lang, og det meste af tiden går med, at Grohl jammer med sig selv – takket være nogle fikse kameraeffekter – og indspiller en 23-minutter lang sang, der også hedder ”Play”. En efter en tracker han trommer, guitar, bas og forskellige percussion-instrumenter, mens han komponerer et instrumental-nummer, der lyder, som om det sagtens kunne have været på et af de senere Foo Fighters-album. Roswell Films-hjemmesiden byder også på nogle fede interaktive elementer, hvor du kan spille med, mens videoen kører.