Se de nyeste billeder fra Luc Bessons nye, vanvittige sci-fi epic ‘Valerian’

Vejen fra “Super Succesfuld Supermodel” til bonafide Hollywood-stjerne er ikke uden risici og faldgruber. Vejen er fyldt med spydige ‘hold dig til dét, du kender’-kommentarer, ondsindede internettrolde og tilbud om rollen som blond pige nr. 2 i Final Destination, del 182 – formentlig…

Men mod forventningen er det en vej, som Cara Delevingne og hendes verdensberømte øjenbryn har navigeret med en usædvanlig lethed og ynde. Et godt eksempel på dette er, at hun helt under radaren har været med i film i næsten alle tænkelige størrelser og genrer: først Paper Towns – en coming-of-age romantisk komedie; dernæst Kids in Love – en film der er så indie at den tog tre år at lave, fordi #funding (måske var den bare dårlig, vi har ikke set den); og senest var Cara med i sidste sommers blockbuster superskurke clusterfuck Suicide Squad, hvor hun succesfuldt spiller to personer plus et kæmpe monster, fordi når du er skuespiller så er det en gylden regel, at jo mere rækkevidde du kan proppe ind i en film, jo bedre.

Selvom særligt Suicide Squad var et makværk af rang, kom den lige dele smukke og cool super it-girl Cara helskindet igennem, og er åbenbart stadig i den grad en efterspurgt skuespiller. Snart får vi dermed alles yndlingsmillennial at se i Valerian and the City of a Throusand Planets, Luc Bessons nyeste science fiction film. Og hvis der er én fransk auteur, som fatter hvordan man får succes med supermodel-til-superstjerne skuespiller-finten, så er det Luc Besson. Hans ikoniske 90’er hit The Fifth Element gav Milla Jovovich berømmelse og en mildt sagt lukrativ filmkarriere. I Valerian får vi så Cara og hendes awesome sci-fi muskler i et spacey outfit, der utvivlsomt bliver alles nyeste yndlings Halloween-kostume. Altså, bare se de der firkantede pink solbriller/laserbeam-briller/ jeg-er-sgu-ikke-helt-sikker-på-hvad-fanden-de-kan-de-der-briller, som Caras mandlige modstykke i Valerian, Dane DeHaan, sporter på billedet herunder:



Dane DeHaan spiller titelkarakteren Valerian – du kender ham måske som over-the-top Green Goblin fra den dårligste Spider-Man film til dato (nej, det er ikke James Franco). Spøg til side, så er DeHaan bestemt også lidt af et stjerneskud i sin egen ret. Han havde sit store gennembrud i indie-hittet Chronicle fra 2012, og har desuden spillet overfor Tom Hardy i Lawless og for Terrence Malick i Knight of Cups.

Plottet til Valerian er vigtigt at have med: Valerian og Caras karakter er et team af futuristiske Special Forces agenter med ansvar for at holde ro og orden i det 28. Århundrede. Som vi kunne have sagt os selv så er der selvfølgelig ikke ro og orden i det 28. Århundrede ude i rummet. Fordi så ville det være en super uinteressant film. Men fordi der er nul ro og orden tager Cara og Dane på et vanvittigt eventyrligt liv-og-død togt for at redde galaksen og planeten med 1000 verdener – whatever that means – samt skaldede sølvaliens som de her:



Selvom det er lettest at kalde den nye Besson-film for Valerian, så er det ikke den fulde titel. Filmen rigtige titel er lidt af en mundfuld: Valerian and the City of a Thousand Planets. Og vi har fundet et kort klip fra filmen, der forklarer hvorfor. Klippet viser Dane DeHaan og Cara Delevingne, der ankommer til byen, der åbenbart udgøres af 1000 planeter. Stadig uklart – tjek klippet her ud:

For os lyder og ligner Valerian utvivlsomt et potentielt bat-shit sci-fi-mesterværk fra manden bag The Fifth Element. Er du dog den type biografgænger, der nyder en god dosis hed rum-romance i din sci-fi? Så frygt ej, for det er der masser af – se bare billedet af Cara overskrævs på heldige Dane DeHaan på universets smukkeste strand. Så begynd bare at glæd jer – vi er helt ekstremt på over Luc Bessons nyeste space odyssey! Vi tror på, at Valerian kan transcendere sommerblockbusterens lod og ikke blive dømt ude på grund af svingende kvalitet, men snarere blive hyldet som en visuel oplevelse, man ikke må gå glip af. Tænk Avatar på ecstasy med en bedre historie, sølvaliens, Cara Delevingne, og fik vi nævnt Rihanna!?



Gør lige dig selv en tjeneste og se traileren herunder. Valerian har premiere på torsdag, d. 3. august