Se de ti bedste VICE-dokumentarer om stoffer

Vi mennesker har røget os skæve lige siden, vi kravlede ud af civilisationens vugge, men over de sidste par år er en række debatter omkring narkotikapolitik gået verden rundt: Kan kraftige substanser, der normalt bruges i fritidssammenhæng, anvendes i behandlingen af psykisk sygdom og afhængighed? Fører anholdelsen og retsforfølgelsen af pushere virkelig til en tryggere verden? Hvad bør vi gøre ved nye syntetiske stoffer, der kan gøre folk til afhængige, tomme skaller? Er marihuana i virkeligheden et utroligt stærkt lægemiddel? Hvorfor er marihuana overhovedet ulovligt?

Vi har undersøgt disse spørgsmål i årevis ved at udsende vores korrespondenter for at tale med politiske eksperter, pushere, forbrugere, producenter og alle andre, der har noget på spil i den globale narkoøkonomi. Følgende er et udvalg af vores yndlings narko-relaterede videoer.

Kings of Cannabis

Vores dokumentar om weed-bagmand Arjan Roskam og hans jagt på Colombias mest sjældne cannabisarter.

Swansea Love Story

VICE bruger tid sammen med et slæng af unge misbrugere, der befinder sig midt i South Wales’ heroinepidemi. Vores intime indblik i deres liv viser, hvilken ond spiral mennesker ender i, når de falder i kløerne på økonomisk krise, familiesammenbrud og misbrug.

The Real Walter White?

Da AMCs Breaking Bad fik premiere i 2008, var en af Alabamas mest succesfulde meth-kokke allerede i fuld gang med at etablere et massivt meth-imperium. Hans navn? Walter White. I denne dokumentar fortalte Walter os hemmeligheden bag hans produkt, hvordan han tjente tusindvis af dollars om dagen, og hvorfor hans partner i øjeblikket sidder inde med en dobbelt livstidsdom.

Krokodil Tears

Rusland er det land i verden, hvor der bliver indtaget mest heroin. Den sibiriske by Novokuznetsk ligger ved grænsen af Kazakhstan og er hårdest ramt af landets heroinproblem. I dokumentaren besøgte vi knudepunktet for heroinhandlen, undersøgte religiøse sekter forklædt som rehabiliteringscentre, og var vidne til konsekvenserne af et hjemmebrændt narkotikum kaldet Krokodil, der æder brugerne op indefra.

Stoned Kids

Medicinsk marihuana er lovligt i 20 stater og Washington D.C., men der er stadig flere kontroversielle aspekter af stoffets brug, som for eksempel brugen af medicinsk marihuana til børn. Nogle hævder, at det er en mirakelkur for epilepsi og stærk autisme, og at det endvidere kan lindre bivirkningerne ved kemoterapi, mens andre fordømmer brugen af marihuana hos børn, der stadig er i voksealderen. Vi tog til den lille by Pendleton i Oregon for at besøge Mykayla Comstock, en otte-årig leukæmipatient, som tager massive mængder tjald for at behandle sin sygdom.

The Cannabis Republic of Uruguay

Ved slutningen af 2013 blev Uruguay det første land i verden, der legaliserede marihuana fuldstændigt. VICE-korrespondenten Krishna Andavolu drog til Uruguay for at undersøge, hvordan landet tilpassede sig et lovligt reguleret marihuanamarked.

Heroin Holiday

Hver august slår Prags junkier lejr i valmuemarkerne uden for byen på deres helt egen ferie. I en pragtfuld måned er der intet politi at flygte fra, ingen pushere at skulle udenom – bare hektarer af cinnoberrøde blomster og alt det gratis opium, man kan høste.

En sommer besøgte vi misbrugerne på deres heroinferie for at lære, hvordan man omdanner de samme valmuer, der drysser frø på vores håndværkere, til indsprøjtningsklar narkotika, og smage på det mest naturlige lokaltskaffede opiat, Europa har at byde på.

Sisa: Cocaine of the Poor

Grækenlands berygtede nye stof, sisa, er i bund og grund meth og fyldingredienser som batterisyre, motorolie, shampoo og køkkensalt. Hovedbestanddelen af dets forbrugere er fattige og ofte hjemløse byboere, der lider under de psykiske og fysiske påvirkninger af et land i kløerne på økonomisk kollaps.

Getting High on HIV Medication

I 1998 blev det anti-retrovirale lægemiddel efavirenz godkendt til behandlingen af HIV-infektioner. På trods af at lægemidlet var særdeles effektivt, begyndte patienter inden længe at rapportere om bizarre drømme, hallucinationer og lignende. Da sydafrikanske tabloidaviser begyndte at bringe historier om efavirenz-motiverede voldtægter og røverier, begyndte forskere for alvor at studere, hvordan efavirenz muligvis kunne fremkalde disse uventede hallucinogene bivirkninger.

I denne dokumentar tager Hamilton Morris til Sydafrika for at interviewe efavirenz-brugere og pushere. Derudover ser han nærmere på, hvordan det livsreddende lægemiddel blev en del af en farlig cocktail kaldet “nyaope,” før han prøver det på egen krop.