Det er underligt tilfredsstillende at se Johnny Depp undskylde for at have smuglet sine hunde ind i Australien

Hollywood-stjerner. De er præcis som os. Når de tager hunde med til Australien uden at have udfyldt de rette formularer, er de tvunget til at filme en formel undskyldning over for landet for at minde hele verden om risiciene ved biosikkerhed.

Netop den underlige position befandt skuespillerinden Amber Heard og hendes ægtefælle Johnny Depp sig i efter kontroverser, der begyndte med at Heard fløj et par hunde til Australien sidste år med et privatfly uden at orientere de rette myndigheder eller sætte dem i karantæne. Det er strengt forbudt – især fordi australierne har nul tolerance, når det handler om at holde fremmede skadedyr og patogene substanser ude af landet.

Som New York Times beretter, førte dette til, at australske myndigheder informerede skuespillerparret om, at de skulle transportere hundene ud af landet – ellers ville de blive aflivet (hundene, ikke skuespillerparret). De fik hundene ud, men gav Australien en ret offentlig sviner bagefter, hvilket satte et mindre mediecirkus i gang. Skandalen blev hurtigt døbt “the war on terrier” og involverede på et tidspunkt også Russell Brand. Men i sidste ende, i en konklusion, der mindede ualmindeligt meget om det The Simpsons-afsnit, hvor de tager til Australien, slap Heard og Depp ustraffet ud af situationen, så længe de gav Australien en undskyldning.

Det burde besvare, hvorfor den ovenstående video eksisterer, men det er lidt sværere at forklare præcis, hvad det er, der foregår i den. Den begynder med, at Heard kalder Australien for en “fantastisk ø” – hvilket egentligt er lidt af et spydigt kompliment, er det ikke? Depp omtaler det australske folk som “varme og direkte.” Han siger også, at “hvis du ikke respekterer australsk lovgivning, så informerer de dig meget om det på en meget bestemt manér.”

“Det er vigtigt at værne om Australien,” tilføjer Heard.

Alle ordene er der, men der er noget virkelig bizart ved hele situationen – som den anstrengte og påtagede undskyldning, man kunne forvente af en syvendeklasser, der egentlig er mest ked af, at han blev taget på fersk gerning. Hvis man tænker på, at de er garvede skuespillere, lader parret ikke til at være specielt interesseret i at udtrykke deres følelser teatralsk; de leverer deres replikker ret monotont. Depp vender og drejer hovedet, mumler som Brando på sine gamle dage og ser ikke ud til at kunne sidde stille i mere end et par sekunder ad gangen. Man får lidt indtrykket af, at Heard giver det sit bedste forsøg, lige meget hvor nedtonet det er, når hun siger, “Jeg er oprigtigt ked af, at Pistol og Boo ikke blev tilkendegivet.” Hun lader oprigtigt til at mene, hvad hun siger. Men Depp virker utålmodig, træt af hotelværelset, eller hvor de nu er, ivrig efter at komme væk, så han kan komme i gang med optagelserne til Pirates of the Caribbean 8: Folk kan stadig godt lide de her film, ikke?

Video-undskyldningen har på en eller anden måde en mystisk, dragende kraft. Måske er det, fordi man for en gangs skyld ser kendte mennesker afskåret fra den glamourøse kontekst, som de altid er omspundet af; de spiller ikke roller på skærmen, og de optræder ikke engang som deres egne offentlige karakterer. De er bare to mennesker, der har fucket op og nu står tilbage med konsekvenserne. Lyssætningen er dårlig, omgivelserne (et hotelværelse?) er snuskede, Depps makeup er helt udtværet – det er i bund og grund bare en dårlig v-log, og Hollywood-stjernerne er ikke mere interessante end et gennemsnitligt par fra forstaden.

Depp har tjent millioner på at spille surrealistiske roller som vanvittigt dragende og forførende outsidere, men her er han bare en 52-årig mand, der skal gøre noget, som han ikke har lyst til, fordi hans kone ikke udfyldte noget papirarbejde. Parret er ikke blevet truet med fængsel eller større bøder (selvom det kan være en alvorlig forbrydelse at smugle dyr ind i Australien), men de er blevet tvunget til at optræde i en video, der er blevet en øjeblikkelig, skadefro succes og et fremragende eksempel på de rige og smukke reduceret til et par spader, der end ikke kan simulere anger i 40 sekunder.

Hvis du overvejer at tage dine kæledyr med på en international ferie, også selvom du ikke ejer et privatfly, er du nok klog og tjekket nok til at huske at google lovgivningen om at tage dyr med over verdenshave og sørge for, at du ikke handler i strid med den. Australien er en fantastisk ø.

