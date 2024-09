Se den dramatiske GoPro-film af razziaen, der fældede El Chapo (igen)

Hvis du ikke allererde synes, at historien om hvordan Sinaloa-kartellets boss El Chapo blev fanget igen i fredags var dramatisk nok, kan du takket være den mexicanske TV-udsendelse Primero Noticiasnu se optagelser fra razziaen, der endte med at vælte den mexicanske narkobaron. Det skriver ABC News.

I løbet af den 15-minutter lang razzia døde fem af Chapos håndlangere, mens en marinesoldat blev såret. Den mexicanske regering gjorde angiveligt udvalgt videomateriale fra kameraet på en af soldaternes hjelme tilgængeligt for TV-netværket Televisa. Chapo, der er kendt i narkoverdenen for at flygte via tunneler, sneg sig ikke overraskende ud gennem en hemmelig gang bagved et spejl sammen sin øverste løjtnant. Derefter stjal de en bil, før de til sidst blev fanget af det føderale politi.

El Chapo – hvis rigtige navn er Joaquín Guzmán Loera – ville angiveligt lave en selvbiografisk film i samarbejde med beundrere fra filmindustrien, mens han var på fri fod. Det er også baggrunden for, at han vovede at mødes med skuespilleren Sean Penn til en snak i junglen. (Rolling Stone-artiklen om mødet vakte en del harme, da den blev publiceret i lørdags.)

Indtil videre må Chapo dog nøjes med den her korte (men ret voldelige) dokumentariske skildring.

