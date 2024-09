Se retro-actionfilmen om et rockband, der bekæmper skurke med taekwondo

For 40 år siden kom YK Kim til Amerika fra Korea og opbyggede sit kampsportsimperium i Orlando, Florida. I dag afholder han selvhjælpsseminarer og tilbyder kampsportsundervisning til sine trofaste følgere, der både tæller de helt unge og folk, der har beundret ham i årtier.

I 1987 besluttede Kim sig for at udleve sin passion for kampsport i filmens verden, og med sine elever som både skuespillere og filmhold instruerede han amatør-actionfilmen Miami Connection. Filmen—der følger et taekwondo synth-rockband, der kæmper mod en bande ninjapushere på motorcykler—var et flop i 80’erne, og Kim gik fallit kort tid efter den kom ud. Men i dag er filmen blevet en kultklassiker.

