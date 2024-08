Se den her skumle video, hvor Bon Iver synger for én person​

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Justin Vernons kunst handler om intime oplevelser. Vi kender alle sammen historien om Bon Iver’s debutalbum For Emma, Forever Ago, der blev til, fordi kunsteren havde hjertesorger og muligvis var ved at fryse ihjel i en hytte uden varme ude i ødemarken. Selv om Bon Ivers musik gradvist har udviklet en større lyd, forsøger Vernon altid at vende tilbage til sine ensomme rødder. I første afsnit af La Blogothèques videoserie “One2One” optræder Vernon med nummeret “8 (circle)” fra 22, A Million for en enkelt fan, der blev “kidnappet” blandt publikum til en koncert. Udover forvirringen og rædslen, der hersker i situationen, så er den her video også dybt bizar af andre grunde.



På samme måde som Rick Ross, der forsøger at klemme sig ind i en NASCAR, så er det her et musikalsk øjeblik uden nogen rigtig begyndelse eller afslutning. Det bliver bare ved. Det er også anden gang i år, Vernon optræder for et meget begrænset publikum, som det her billede, hvor han giver den som gadesanger i Sverige, kan bevidne. Som sagt, han kan godt lide intime rammer. Men det første spørgsmål, der melder sig i forbindelse med den seneste optræden, er: Hvem er det her mest akavet for?

Det er i hvert fald ikke akavet for Vernon. Han er fokuseret på fingerspillet og på at ramme de høje toner. Han kunne sagtens sidde der helt alene og have det fint med det. Svaret er nok den uheldige hovedperson, som sikkert har været på festival for at hygge sig med vennerne, men nu er havnet i en kælder, der ligner kulisserne fra Saw. Selv om hun meget høfligt ser ud til at nyde forestillingen, så fortæller udtrykket i hendes øjne en anden historie.

Når din ven spiller en dårlig, hjemmekomponeret sang for dig, men du holder masken, fordi han trods alt er din ven.

Det er heller ikke så dybt, som det skal fremstå. Eller måske er det. Man ved aldrig med Bon Iver. Se selv videoen ovenfor.