Se den hypnotiserende og betagende livestream af en roterende kebabrulle

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i USA.

Kebab har forlængst indtaget storbyer over hele verden, og det gælder også Canada, hvor kærligheden til kødrullen har nået nye højder.



Videos by VICE

Turisthjemmesiden Nova Scotia Webcams er begyndt at streame hypnotiserende optagelser af kød, der drejer rundt og rundt, via deres Donair Cam. Her kan du følge et lunt, fedtet tårn af kød, der langsomt bliver trimmet ned, til glæde for de fulde mennesker i nattelivet.

Sådan beskriver de herlighederne: “Vi har lavet et 24 timers livestream af kød til dig. Det er svært at kigge væk, ikke?” Jo, det er det. Bare se på den gigantiske rulle glinsende kød, der skinner om kap med det summende maskineri, som en kødfuld discokugle.



LÆS MERE: Da shawarma kom til Danmark

Noget af det beroligende ved Donair Cam er den monotone proces i real-tid, men det virkelig fascinerende er, hvordan det er en kommentar til menneskets umættelige appetit på både fedtet mad og videoindhold. Streamen er en visuel præsentation, som ville passe lige så naturligt ind på et moderne kunstmuseum som på en sløret nat på vej hjem fra byen.

Livestreamen kører fra King of Donair i Halifax, hvor alle har frit udsyn til den roterende herlighed, lige når de har lyst.