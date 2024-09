Se den nye dokumentar om, hvordan Zaytoven stod bag hele verdens trap-lyd

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Efter at have eksisteret i næsten to årtier, har Atlantas trap-lyd udviklet sig til at blive hiphopkulturens universelle sprog. I begyndelsen blev musikken forbundet med en særlig livsstil – den gav primært en stemme til unge mennesker fra Atlanta, der solgte stoffer og gerne ville udtrykke deres virkelighed gennem sange. Men i takt med, at genren blev mere populær, udviklede trap sin egen soniske identitet. Og den mand, der i høj grad betragtes som arkitekten bag den universelle lyd, er produceren Zaytoven, der blandt andet er fast samarbejdspartner med Gucci Mane og har givet klaveret en central rolle i rapmusik igen. Red Bull har produceret en ny dokumentar, der hedder The Note, og den dykker ned i, hvordan Zaytoven blev så vigtig for rapmusikkens mest populære udtryksform. Du kan se hele dokumentaren øverst i artiklen, og når du har gjort det, kan du gøre dig selv en tjeneste og gense Noisey Atlanta.

Videos by VICE