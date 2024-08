Se den ret bizarre trailer for ‘Detective Pikachu’

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA



Vi har i et stykke tid vidst, at live-action filmen ‘Detective Pikachu’ var på vej, og nu er den første trailer med den behårede, animerede Pokémonfigur ude. Som du nok kan gætte, ser det ud til, at filmen er præcis lige så underlig, som den lyder til at være.



Detektiv Pikachu bor i en by, kraftigt inspireret af Tokyo, der hedder Ryme City. Filmen følger den fallerede Pokémon-træner Tim Goodman (spillet af Justice Smith), som på mystisk vis besidder en magisk kraft, som gør, at han kan forstå Pikachu, som Ryan Reynolds lægger stemme til.



I traileren ser man, hvordan de to, træneren og Pikachu, kommer til at udgøre et umage par i jagten på at finde ud af, hvad der skete med Tims forsvundne far, der gik fra at være politi til privatdetektiv.

På deres vej skal de slås mod andre pokémoner, der alle ligner behårede versioner af den animerede. Især mr. Mime ser meget foruroligende ud.



Faktisk er traileren rimelig spændende, men på den anden side føles det en smule mærkeligt og utrygt for alle os, som er vokset op med Pokémon. Mens et forsøg på at få Danny DeVito til at lægge stemme til vores lille gule ven aldrig gav resultat, bringer Ryan Reynolds, kendt fra Deadpool, lidt tør humor til rollen som den intelligente Pokémon-detektiv, der står super skarpt iført en miniversion af en Sherlock Holmes-hat.



Men hvis nogen kan styre udenom de mange faldgruber, der automatisk vil komme, når et spil, som har opdraget en hel generation, forvandles til en animeret film, så er det – uden pis – Reynolds.

Der er ikke sat dansk dato for filmen ‘Pokémon Detective Pikachu’, som får premiere i USA 10. maj 2019.