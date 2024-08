Se DJ Khaleds (og Rihannas OG Bryson Tillers) storslåede Grammy-optræden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Rihanna var en af de sidste kunstnere, der blev annonceret på årets Grammy-lineup, og det takker vi ganja-guderne for. Popikonet indtog Madison Square Garden-scenen i aftes, hvor hun fremførte “Wild Thoughts”, et af sommeren 2017’s mest gennemsuttede dansebolsjer, sammen med DJ Khaled og Bryson Tiller.

“They said I would never perform at the Grammys. They played themselves,” åbnede Khaled med at sige, og hypede derefter stemningen i top med ivrige råb og ad-libs gennem resten af sangen. Inden længe sluttede Rihanna og Bryson Tiller sig til ham på scenen, omgivet af synkrone dansere i trompetbukser, kvasifuturistiske outfits og kjoler. Se den kæmpe koreograferede fest øverst.