Se en buschauffør lade en abe tage styringen

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien



Blandt buschauffører hersker en uudtalt lov, et landevejens kodeks, som man ikke forbryder sig imod, og det er i virkeligheden meget enkelt: man må aldrig – under nogen omstændigheder – lader en abe styre bussen. Hvad hvis aben er rigtig sød og meget høflig? Hvad hvis den insisterer? Hvad hvis den holder korrekt på rattet, tjekker alle de blinde vinkler og i det hele taget lader til at have rimelig godt styr på situationen? Nej – det er fuldstændig lige meget. Aben må ikke køre bussen.

I sidste uge brød en indisk buschauffør med den gyldne regel. En abe stod på bussen sammen med en anden passager og nægtede at sætte sig andre steder end i skødet på chaufføren, hvor den straks greb rattet og i ti minutter styrede bussen med 30 passagerer bag sig i byen Davangere, som ligger 270 kilometer fra Bangalore. Menneskechaufføren tog sig selvfølgelig af speederen og gearskifte.

Klippet af den buskørende abe blev selvfølgelig et viralt hit på cirka fem sekunder, og det resulterede i, at buschaufføren, som egentlig skulle have kørt bussen, straks blev suspenderet fra tjeneste.

https://youtube.com/watch?v=GkVlpN6S6CU

”Buschauffør M Prakash er suspenderet for at have ladet en abe sidde på sit skød og styre bussen,” siger T.S. Latha, en talsperson for landets trafikmyndighed ifølge Channel NewsAsia. ”Passagerenes sikkerhed er vores førsteprioritet, og vi kan ikke tillade, at deres liv bringes i fare ved at lade en abe styre bussen”.

I klippet ser passagererne ikke synderligt påvirkede ud af situationen. Reaktionerne på nettet veksler mellem ”total ligegyldighed overfor folks sikkerhed” og ”OMG så nuser! I USA havde politiet skudt den med det samme eller sådan noget” til ”vær nu forsigtig med, hvad du lærer en abe. Det ender med, den stjæler dit job for peanuts og bananer”.