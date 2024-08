Se studerende hoppe ned fra tage for likes på Instagram

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada



Hvis du nogensinde har drømt om at se folk juble over videoer, hvor tyngdekraften lærer en flok universitetsstuderende en smertefuld lektion, skal du bare følge Instagram-kontoen @canadianpartylife.

Trenden på sociale medier har stået på i over et år og har efter sigende resulteret i flere indlæggelser. Det er især populært ved uofficielle semesterafslutningsfester, eller ”fake homecomings,” som man kalder dem i London, Ontario.

For to år siden besluttede Western University at rykke alle officielle afslutningsarrangementer til senere på efteråret i et desperat forsøg på at slå ned på de ”illegale” fester. Politiet og universitetsledelsen mente åbenbart, at dårligt vejr og udsigten til terminsprøver ville afskrække de studerende fra at kaste sig ud i halsbrækkende fuldemandsstunts.

Men det har bestemt ikke afholdt de studerende fra at drikke sig ned og arrangere gadefester, hvor den ikke får for lidt. I år deltog op mod 20.000 studerende ved den slags fester, der endte med, at i alt 57 unge blev indlagt på hospitalet.

Som du sikkert kan forestille dig, er festerne heldagsarrangementer, hvor studerende drikker sig blakout-fulde og brækker sig op og ned af husmure, fortove og udover tagrygge. Da bystyret i London forsøgte at bandlyse tagfester i 2017, gjorde det bare de studerende endnu mere forhippede på at finde det perfekte tag at drikke ølbong på. Så hvad er historiens morale? Man kan ikke lovgive sig ud af selvdestruktiv adfærd.

Nu har du forhistorien, så lad os vende tilbage roof-jumping-fænomenet. I hvad der kun kan beskrives som en eskalering af ”du skal ikke bestemme over mig”-løjer, er studerende begyndt at filme hinanden, mens de springer ud fra tage og lander på campingborde fulde af tomme plastickrus.

I nogle af videoerne klarer fyrene styrtet og halter ud blandt folkemængden, som hylder dem for deres idiotiske stunt, mens andre viser springeren ligge bevidstløs tilbage, efter han har ramt jorden. Der er også en video, hvor en fyr præsterer at lave en baglæns saltomortale, inden han rammer bordet. Westerns vilde gadefest sidste år producerede en række udødelig filmklip, og selv om der ikke er nær så mange fra i år, kender vi til mindst én historie om en studerende, som måtte en tur på skadestuen, efter vedkommende var sprunget ud fra et tag.

De lokale medier begyndte at rapportere om trenden tidligere på måneden og advarede forældre om, at deres børn muligvis var del af den farlige festkultur kendt som ”brewfing” (Personligt har jeg aldrig hørt nogen bruge den betegnelse om at drikke på et tag, og jeg tvivler stærkt på, at nogen under 40 har). Men betegnelsen desuagtet så forsætter @canadianpartylife ufortrødent med at poste videoer i den stil, og den seneste – oploadet den 23. oktober – kommer fra en Queens-studerende, som ved et uheld dratter ned fra et tag.

”Det er en ret almindelig ting, det er en festting,” udtaler Dylan White, som læser ved Western University, til CBC. ”Der står altid borde i baghaven, og folk hopper ud fra taget og smadrer dem. Det er ret stort på de sociale medier”.

Videoklippene (og deres popularitet blandt de studerende) rejser en del spørgsmål i forhold til, hvordan algoritmer på de sociale medier opmuntrer folk til idiotisk adfærd. Der findes nærmest et uendeligt antal frygtindgydende historier om unge mennesker, der falder ud fra klipper, kommer i karambolage med bjørne eller bliver kørt ned af tog i jagten på den perfekte selfie til Instagram. Det understøttes af en ny undersøgelse, som konkluderer, at mere end 250 personer er omkommet i forsøget på at tage den perfekte selfie. Der findes sågar et #SelfieToDieFor-hashtag, der forsøger at oplyse unge mennesker om risikoen forbundet med den her type brug af de sociale medier.



Om det er til Instagram eller ej, så mener bystyret i London, at trenden er ”uacceptabel” og ”i sidste ende vil resultere i dødsfald”. Politikerne forstår det muligvis ikke, og de kan sikkert heller ikke sætte en stopper for det, men de har nok alligevel ret i det sidste.