Se en tre-øjet Tommy Cash starte sin egen techno-sekt i ny musikvideo

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK



Tommy Cashs nye video til sangen “X-Ray” ligner en vild blanding af en Gucci-kampagne og en ny sej dokumentar om en sex-yoga-kult med forkærlighed for opløftende, Eurovision-agtig hardcore og at kramme træer. Men hvis du har set bare én af hans andre videoer – for eksempel den her, hvor han spiller alle personer i et ubehageligt familiefoto, eller den her, hvor han optræder som en syngende vagina – er du nok ikke overrasket. Den konceptuelle kunstner og musiker, der åbnede Rick Owens‘ spring/summer 19-show og var med på Charli XCX’s Pop 2-turné, elsker at chokere.

“X-Ray” er taget fra den estiske rappers debutalbum, ¥€$, der udkommer på fredag, og er produceret af Danny L Harle fra pladeselskabet PC Music, der er gået hele vejen med 90’er-rave-inspirationen. Hør en dyb Scatman John-reference ved 00:13, og hold øje med den russiske model og Instagram-personlighed Sasha Trautvein, der dukker op løbende i videoen, som Tommy Cash selv har instrueret sammen med Lisa Himma.

// I see you with my X-Ray // gentager Tommy i omkvædet, mens hans ligblege disciple dyrker intense ‘åndedrætsøvelser’ og tilbeder deres tre-øjede leder. Da i-D spurgte ind til videoen, sagde Tommy: “Det har været både meget inspirerende og sørgmodigt for mig, at der ikke længere er noget i vores samfund, som er helligt. Bortset fra penge.” Og det er jo sandt.



Se den flotte og lidt bekymrende video herunder: