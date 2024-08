Se et klip fra ‘Bao’ – Pixars nye kortfilm om en levende baby-dumpling

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Her er noget sødt. Måske har du allerede hørt om Bao, den kommende otte minutter lange Pixar-kortfilm om en dumpling, som øh, bliver levende. Kortfilmen har premiere på Tribeca Film Festival senere på måneden, og så bliver den vist i biografen umiddelbart inden De Utrolige 2, når den kommer i biografen i Danmark efter sommerferen – det er værd at bemærke, at det er den første Pixarfilm instrueret af en kvinde.

Selvom Pixar allerede teasede for Bao i slutningen af marts, holdt de kortene tæt ind til kroppen, udover et lille resumé:

I “Bao” møder vi en aldrende kinesisk mor, der lider af tom rede-syndrom, men som får en ny chance for at være mor, da en af hendes dumplings pludselig bliver levende, som en sprælsk, grinende lille dumplingdreng. Moderen byder begejstret den lille fyr velkommen, men dumplingen vokser hurtigt, og moderen kommer til den triste konklusion, at intet bliver ved med at være lille og nuttet for altid. Denne kortfilm fra Pixar Animation Studios og instruktør Domee Shi udforsker op- og nedture ved forholdet mellem forælder og barn gennem det farverige, smagfulde og lækre liv som kinesisk immigrant i Canada.



Shit! Det er et rimelig heftigt tema for en animeret kortfilm. I sidste uge lagde Pixar et 31 sekunder langt klip op, og det ser simpelthen så hyggeligt ud. Her ser vi en bao, der ligger og putter i en bambus-dampkoger og kurrer som et nyfødt barn, mens små lemmer skyder frem.



Get a taste of #Bao, our upcoming short opening ahead of #Incredibles2 June 15. pic.twitter.com/Yw17N2pNZX — Pixar (@Pixar) April 12, 2018

Livets store dumpling-kredsløb! Vi kan slet ikke vente ned at se de sidste syv minutter og 29 sekunder.