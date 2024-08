Se Fribytterdrømmes nye video og bliv mindet om, hvorfor du flyttede til København

Efter tilpas mange dage i træk i overfyldte 5C-busser, på cykelstien omgivet af psykotiske cyklister eller i utaknemmeligt lange Netto-køer (Åbn nu bare kasse 2, FFS) kan man let miste overblikket over, hvorfor det engang virkede som en god idé at flytte til storbyen. Ugedagene flyder sammen. Dine høretelefoner bliver en uigennemtrængelig boble. Du rækker fuck efter ubehøvlede taxaer og hører dig selv snerre af en uskyldig Unicef-facer. Derfor kan det engang i mellem være en god idé at blive mindet om alle de småting, der gør storbyen hele besværet værd. Enter: Fribytterdrømme.



Men hvordan afliver man storbyneuroser, når man er en flok syrepoeter fra Svendborg navngivet efter et Tom Kristensen-værk om en livsglad pirat-type? Simpelt. Man lægger sprudlende støjguitar sammen med et drømmende neo-Spids Nøgenhat tekstunivers, opkalder tracket efter en uddød flyveøgle, og maler lo-fi optagelser af en solskinsdag på Nørrebro lilla.

Videos by VICE

Og ja, det er om muligt mere tilfredsstillende, end det lyder:

“Videoen er helt nede i gadeplan på Nørrebro – en farverig bydel, vi elsker at begå os i,” siger Fribytter-frontmand Lau Pedersen om “Pteranodon”-videoen. Syreserenaden er fra de psychrockende fribytteres seneste album, Superego, der udkom i april via Suspekt pladeselskab, Tabu Records. “Vi leger Find Holger med bandets medlemmer. Ligesom du kan gå på jagt i teksten efter mening.”

Og det kunne du bestemt. Du kunne selvfølgelig også bare belønne dig selv med en eller flere af dine favorit “I <3 KBH”-aktiviteter. Rul dig en cigaret på Dronning Louises bro. Gå på vinyljagt. Ryg førnævnte selvrullede cigaretter op af grafiterede mure. Del dåsebajere ud til rare, fremmede forbipasserende. Få en durum ved Assistens’ gule mur. Der er nok at vælge imellem – og ikke længere nogen undskyldning for at klynke over at bo i storbyen.

Du kan fange Fribytterdrømme live på deres hidtil største turné, ‘Søg Det Højeste Tour’, til efteråret. Se datoer og spillesteder i her, i en ret chilleren mini-video: