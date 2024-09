Se det 400 kvadratmeter store vægmaleri, der hylder Roskilde Festival ’15

Der er ved at være frit spil for dem, der har ventet hele året på at rulle det LOTR-inspirerede anlæg frem, trække i de velkoordinerede lejruniformer og drikke sig ned, til man har det okay med at gå ud og pisse op af hegnet i klip-klapper. Og mens du har inviteret drengene over til en omgang opvarmnings-ølbowling på matriklen for at sætte stemningen, så har Roskilde tænkt stort og fået fire graffiti-kunstnere til at male et 400 kvadratmeter stort vægmaleri på Vesterfælledvej for at hylde Orange Scene. Det tog en 250 spraydåser at nå frem til det endelige værk, som du kan se i videoen ovenfor.

Derudover har Roskilde sat sig for selv at hylde graffitien på årets festival, hvor en dedikeret “Graffiti Zone” oprettes midt på festivalpladsen. Her vil prominente graffiti-folk som bl.a. canadiske Kwest opføre installationer og i det hele taget sørge for at stimulere din æstetiske sans. I bedste tilfælde bliver det en slags urban oase, hvor man kan slænge sig og slappe af, og i værste tilfælde bliver det et sted, hvor man kan sidde ned. Så uanset hvad, er det nok det værd at svinge forbi.