​Se ‘High Society: Ecstasy’, det første afsnit i vores nye serie om narko i Storbritannien

Briter tager mere mdma ad gangen end i noget andet land i verden. Og ikke bare en lille smule mere: Briterne tager i gennemsnit 420 milligram ad gangen. For at sætte det i perspektiv så tager tyskerne – folket, der opfandt minimalistisk techno og natklubber, der har åbent 60 timer i træk – kun 200 milligram.

Stoffet er nu jævnligt tilbage i nyhederne, fordi ecstasy-relaterede dødsfald i Storbritannien var højere sidste år, end de har været i et årti. Nogle skyder skylden på stofproducenter og pushere, som sælger piller med en faretruende høj potens. Andre peger på regeringen, der ikke har haft held med at hindre den strøm af ecstasy, der flyder ind i landet, og som fortsat nægter at implementere de skadesreducerende tiltag, der har virket i resten af Europa. Det er selvfølgelig også muligt, at problemet ligger hos de britiske stofbrugere selv, der nogle gange ville have godt af at huske på, at en god bytur ikke bør måles på, hvor meget af din tunge der er tilbage, når aftenen er omme.

I det første afsnit af High Society, vores nye dokumentarserie om narko i Storbritannien, finder vi ud af, hvad der ligger bag stigningen i ecstasyrelaterede dødsfald, og hvordan vi får vendt udviklingen.