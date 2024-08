Se Hodor rocke ud med Megadeth på en festival i Frankrig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Hvis Game of Thrones ikke var gået hen og blevet det største tv-hit i 20 år, så var det under alle omstændigheder blevet en kultklassiker i metalkredse. Levende døde isdrager, halshugninger, udødelige krigere, der rejser sig fra sneen… Det er dybest set en visuel fortolkning af et Amon Amarth-album (al respekt til Amon Amarths Tolkien-agtige vikingemusik). Men populariteten desuagtet er GoT og metalmusik sjælefrænder, i kraft af at Mastodon har været med i serien et par gange. Og nu kan Megadeth også slutte sig til de headbangende rækker i seriens univers takket være skuespilleren Kristian Nairn, som spillede den elskede tjener Hodor.

Videos by VICE

Som Metal Hammer fortæller, viser en video postet på Instagram af Megadeth-trommeslager Kiko Loureiro nemlig Nairn jamme backstage med bandet til Hellfest i Clisson, Frankrig. Sammen med Mustaine lirer Nairn adskillige klassiske Megadeth-riffs af og ser ud til at have det for fedt. Han er for øvrigt en væsentlig bedre guitarist end både dig og mig. Nairn har selv repostet optagelsen på sit eget feed og beskriver oplevelsen som et “bucket list”-øjeblik. Han tilføjer, at det var et møde mellem “mit 14-årige jeg og mit 42-årige jeg”. Nairn har tidligere talt om, hvordan metal har formet hans smag som dj (husk på, at Hodors primære tjans er bag dj-pulten), så det her er bare bevis på, at selv om du ofrer dig selv i en tidssløjfe for at redde et profetisk barn, så kan du stadigvæk godt møde dine helte. Tror jeg.

Nairn introducerede også Megadeth til festivalen, hvilket må have været vildt fedt i sig selv. Du kan se videoen af begge ting herunder.