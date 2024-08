Se, hvor glad det gør Lil Wayne, at ‘Tha Carter V’ endelig er ude

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I går var Lil Wayne på The Tonight Show for at spille tracket “Dedicate” og snakke med Jimmy Fallon om Tha Carter V. Det hele var en meget letbenet og hyggelig affære, selv da Fallon stillede et par spørgsmål om den langstrakte og besværlige proces, det har været at lave albummet. “Det var, du ved, forretning,” sagde Weezy om de bizarre omstændigheder, der har holdt pladen fra at blive udgivet. “Til tider var jeg ikke rigtigt involveret.”

Efter Fallon pressede ham lidt mere, forklarede Wayne roligt:

Jeg går så meget op i det, jeg laver hver eneste dag, mit håndværk, at når jeg bliver nødt til at bruge for meget energi på noget andet, får jeg nogle andre til at gøre det for mig. Når der er nogle andre, der har ansvaret og begår fejl, eksploderer det hele. Og det er sådan, det hele eksploderede. Vi måtte bare lige vente på, at uvejret havde lagt sig.

Weezy fortalte, at han havde for travlt med at opfostre fire børn, lave musik og skate til at blive frustreret over forsinkelserne. Stille og roligt.

Men hen imod slutningen af deres korte interview begyndte Fallon på god, gammel late-night-promovering, hvor han holdt et eksemplar af Tha Carter V op og snakkede om de features, der er strøet ud over de 23 sange. Og så kunne Weezy ikke styre sig længere:

Næste gang du får nedtur over noget, du ikke kan kontrollere og som forsinker en ting, der betyder meget for dig, skal du huske på den her fire-sekunders gif og tænke over, hvor oppe at køre Lil Wayne er lige nu.

“Dedicate” lød forresten ret godt med The Roots som backup-band.