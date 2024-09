Se hvordan, den her krebs hakker sin klo af for at undgå at ryge i gryden

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES UK.

Hvis du gik og troede, at skaldyr var helt cool med at blive kogt levende, så har vi store nyheder til dig: At blive dyppet ned i en kæmpe gryde med kogende vand, omgivet af dine venners og familiemedlemmers brændende kød, er overhovedet ikke fedt.



Faktisk har en enkelt krebs virkelig formået at understrege, hvorfor det er nederen at blive kogt levende. En video, der blev delt sidste uge af en restaurantgæst i Kina, viser en krebs, der kæmper sig vej op fra en varm hot pot-suppegryde til kanten. Men situation bliver rigtig vanskelig for krebsen, da dens venstre klo hænger fast nede i gryden, hvilket hindrer dens flugt. Til sidst kanaliserer krebsen sin indre James Franco og hakker løs på sin egen klo, indtil den falder ned i gryden, og resten af kroppen kan stikke af. Jøsses.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKATOTAKA2.0%2Fvideos%2F2129960620371744%2F&show_text=0&width=267

På social media-sitet Weibo, hvor videoen først blev delt, opfordrede brugerne til, at krebsen ikke måtte spises. “Lad ham slippe”, insisterede en bruger, mens en anden skrev: “Lad være med at spise ham, når nu man kan se, hvor meget han kæmper for at overleve.”

Ifølge avisen Evening Standard besluttede restaurantgæsten sig for at skåne krebsen efter at have overværet hele miseren. “Jeg lod ham leve,” fortalte han til et taiwansk nyhedsmedie. “Jeg har allerede taget ham med hjem for at opfostre ham i et akvarium.”

Han er ikke den første, som er stødt på en levende ret. Tidligere i år følte en restaurantejer sig tvunget til at slippe en fisk tilbage i havet, efter at han havde bemærket, at den stadig var i live, mens en restaurantgæst i Japan for nylig delte en foruroligende video af en sprællende musling på toppen af et stykke sushi.

Det viser sig, at selv i døden er vi aldrig helt fri.