Se hvordan Tyler, The Creator laver ahornsirup

Tyler, The Creator er rapper, og så elsker han at lære, hvordan ting fungerer og bliver til. På VICELAND har han sit eget program, Nuts + Bolts, hvor han sammen med eksperter og personlige idoler udforsker alt fra Converse-sko til stop-motion animation med instruktøren Henry Selick og folkene bag Robot Chicken.

Vafler med ahornsirup er noget af det, Tyler elsker allermest. Ifølge rapperen selv kunne han spise det hver dag, flere gange om dagen. I det her videoklip fra Nuts + Bolts følger vi Tyler en dag, han har forberedt sig på hele livet: Den dag han får mulighed for at lære, hvor ahornsirup kommer fra. Tjek klippet ud, og se hvordan han løser mysteriet bag ahornsirup.

Da der også er en tilfrosset sø involveret til sidst, er du garanteret både action og drama. Enjoy.