Se Ida Dortheas intime portrætter fra ‘Frankrigs farligste by’

For to år siden rejste Ida Dorthea gennem Europa og fotograferede de unge, hun mødte på sin vej. Et år senere vendte hun tilbage til Marseille for med sit kamera at dykke ned i den boble af kreativitet og gæstfrihed, som hun fandt i den sydfranske havneby. Hun blev hængende i et godt stykke tid, og det udviklede sig til en kærlighedshistorie om et unikt undergrundsmiljø fuld af fester og franske altaner – og en fyr, hun faldt pladask for.

Billedserien her stammer fra Ida Dortheas tid i Marseille. Vi tog en snak med hende om at finde festen i de tomme gader, og hvad København kan lære af Marseille.

VICE: Hvad er specielt ved ungdommen i Marseille?

Ida Dorthea: De tager sig af hinanden, bruger hinanden og lader sig inspirere af hinanden. Der er ikke nødvendigvis så meget at lave om aftenen i Marseille. Der kan godt være lidt dødt, fordi der ikke er så mange klubber. Der er en storbyvibe og meget puls, men der er også en anden form for gruppering af de unge, som jeg ikke har set i andre byer. Der er techno-teenagere, der tager på Baby Club, og så er der ‘rockmiljøet’, hvor de går til koncerter og holder private efterfester. I Marseille er der ikke det samme kulturelle udbud som i London og Paris, og kunstscenen er stadig forholdsvis lille. Det betyder, at man skal ind under huden på byen for at finde festen.

Hvor boede du i Marseille?

Jeg blev gode venner med en fyr, der hedder Pierre, som jeg boede hos, og som jeg også mødte min kæreste igennem. De bor fire unge mennesker i en kæmpe lejlighed i klassisk sydfransk stil med klinkegulv og fire meter til loftet – men køkkenet er superklamt og kollektiv-agtigt.



Marseille er helt vildt billig at bo i, fordi byen har et lidt trashet ry. Den boomer godt nok meget for tiden, men sammenlignet med Paris er Marseille ekstremt billigt. Man kan sammenligne det lidt med Nørrebro. Marseille har været sådan et sted, franskmændene har været bange for at tage hen, og har i perioder været kendt som ‘Frankrigs farligste by’, men nu bliver der bygget nye hoteller nede ved havnen og investeret en masse i byen. Det hele bliver meget pænt, men en del af den originale vibe forsvinder så også i processen.

Hvordan er Marseille anderledes end din hjemby, København?

Marseille er virkelig en stor kontrast til København. Jeg oplevede tit, at folk lige pludselig var i et højlydt skænderi på gaden. Der er mange mærkelige mennesker og folk, der råber ud i luften og har den der sydlandske passion. I København er folk mere passivt-aggressive. Den gæstfrihed, jeg har mødt, har været helt enestående. Der er mere ‘den betaler jeg’ – og mindre snolden rundt med MobilePay, som vi gør så meget herhjemme.

Hvem er personerne på billederne?

Det er folk, jeg kender, som jeg har fået en relation til, og som er blevet mine venner af den ene eller den anden vej. Og så selvfølgelig min kæreste, som jeg faldt helt pladask for. Vi bor sammen i København nu.

