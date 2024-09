Se illustrationer fra bogen, som udforsker kokkenes tatoveringer

Hvis der findes en verden, der i lige så høj grad er afhængig af ritualer som restaurantmiljøet, er det sandsynligvis tattoo-verdenen. At få noget permanent indgraveret i huden er et både fysisk og følelsesmæssigt overgangsritual, der går fra original idé til endeligt resultat ledsaget af en masse ubehag. Et forløb som mange kokke går igennem hver eneste aften i køkkenet.

Knives & Ink: Chefs and the Stories Behind Their Tattoos er en ny bog, der udforsker sammenfletningen af de to verdener. Den er lavet af forfatter Isaac Fitzgerald og illustrator Wendy MacNaughton.

MacNaughton hylder tatovørernes kunstværker med vandfarve, mens Fitzgerald ser nærmere på historierne bag. De går fra det dybt betydningsladede (der er en hyldest til en afdød kokkeelev, der tog sit eget liv) til det mere absurde (en kok med tatoveret brystkasse synes bare, “den er pæn”). Bogen udkom i Storbritannien sent sidste år, og blandt de mere end 65 medvirkende kokke finder man Danny Bowien, Jamie Bissonnette og Dominique Crenn.

Tatoveringerne giver et indblik i nogle mennesker, der lever et liv med lange timer i køkkenet, brændsår, sved, og alt hvad det indebærer af lykke og ulykke. Bogen er en hyldest til kreativitet i køkkenet og på huden, og den byder også på opskrifter fra de medvirkende kokke.

Jeg kontaktede Fitzgerald og MacNaughton for at lære mere om bogen.

MUNCHIES: Hej! Det her er jeres anden bog sammen om tatoveringer. I introduktionen skriver du Isaac, at alle kokke du mødte var dækket af tatoveringer, hvad end de arbejdede på en diner på landet eller på michelinrestauranter. Du stiller spørgsmålet: “Hvad er det med kokke og tatoveringer?” Fik du et svar på dit spørgsmål? Isaac Fitzgerald: Ja, det handler om nogle forskellige ting. En ting er, at kokke får tatoveringer af samme årsager som alle andre gør, og det er meget forskelligartet. For nogle handler det om at mindes et menneske eller en hændelse. Nogle tatoveringer er bare sjove, og andre eksisterer, fordi deres ejere elsker at være kokke: man står oprejst hele dagen, man får brændsår, man får ar. Smerte er ikke noget nyt for den slags mennesker. Det er en del af deres kunstform.

Noget af det handler også om hengivenhed. Mange kokke får tatoveringer, der ikke kan skjules af tøj. For eksempel på hænder eller hals. Det er steder, der siger: “Det her er det eneste arbejde, jeg kan finde ud af. Jeg vil ikke kunne få et arbejde i forretningsverdenen. Så dedikeret er jeg til mit fag.”

Wendy McNaughton: Det er en måde at personliggøre noget. Der er forskellige befolkningsgrupper, der har mange tatoveringer. Veteraner, indsatte og kokke skiller sig særligt ud. Internt i de grupper er der forskellige troper og temaer. Blandt kokke er tatoveringer af griseudskæringer en klassiker, og en af de medvirkende i bogen fik lavet en tatovering med forskellige fiskeudskæringer. Vi fandt altså forskellige variationer over et tema. Tatoveringer er en slags betydningsbærer, der fortæller verden, hvem man er, hvad man laver og vores historie.

Illustrationerne er meget følsomme, og de giver et meget intimt indblik i personerne bag. Hvordan greb du dem an, Wendy? MacNaughton: De fleste, hvis ikke alle, bøger eller magasiner, der handler om tatoveringer, har historisk set brugt fotografier, og det er helt fint, fordi man så får set tatovørens originale værk på huden. Men vi var mere interesserede i at fokusere på tatoveringerne og lade deres indehavere levere konteksten. Så jeg ville hylde tattoo-kunsten, og det var rigtig fedt at bruge en masse tid på at genskabe værkerne, så godt jeg kunne.

Jeg gjorde det ved at arbejde ud fra fotografier, som Isaac fik fra kokkene. Jeg brugte timevis på at studere, hvordan tatoveringer blev lavet oprindeligt, og jeg fik enorm respekt for kunstnernes arbejde, som jeg ikke kendte til på forhånd.

Isaac, du nævner, at du aldrig rigtig lærte at lave mad, da du var barn, og det har ledt til en fascination af mad og kokke. Fitzgerald: Ja, jeg voksede op i en fattig familie, og det er svært at opfostre børn, når budgettet er stramt. Vi fik ikke mange hjemmelavede måltider, og der var i hele taget ikke meget mad. Det blev bare set som en kilde til energi, der skulle indtages, så man kunne lave noget andet. Det var aldrig noget man satte sig ned og nød, eller som på nogen måde blev set som kunst.

Da jeg så blev ældre, endte jeg med at arbejde på restauranter og barer, og pludselig så jeg, hvordan maden blev lavet. Det fascinerede mig. Det viste sig desværre bare, at jeg ikke var særligt god til selv at lave mad, men det fascinerer mig stadig. Ikke bare maden men også hele kulturen. Kokke, folk i serviceindustrien, bartendere — det har altid været de mest åbne, mest venlige og mest generøse mennesker i mit liv.

Hvad er dit forhold til madlavning, Wendy? MacNaughton: Indtil for nylig kunne man bedst beskrive min måde at lave mad på med ordet “udpakning”. For mig har Knives & Ink været en virkelig interessant oplevelse, fordi jeg satte stor pris på kokkene på grund af maden, de gav mig, og jeg ville have deres historier.

Jeg arbejdede på en kogebog parallelt med mit arbejde på den her bog, og jeg tegner altid ting fra virkeligheden, så jeg var nødt til at se og tilberede en masse mad. Det lærte jeg en masse af henad vejen. Imod slutningen værdsatte jeg deres arbejde som kunst, og deres historier blev derfor mere meningsfulde for mig. Jeg er stolt at kunne sige, at jeg sandsynligvis ville kunne lave alle retterne fra bogen, hvis jeg virkelig prøvede!

Det gør mig håbefuld, da jeg selv er bedst til at “pakke ud”. Kan du fortælle lidt om parallellerne mellem tegning, historiefortælling, tatoveringer og madlavning? Fitzgerald: Det bedste ved det her projekt er Wendys kunst, der skildrer kunst. For mig har hendes arbejde, tatovørens arbejde og årsagerne til, at de her mennesker har fået kunst på deres hud, samlet set været en del af ét værk. Tilsammen fortæller det noget om, hvordan vi mennesker fortæller historier. Og det, tror jeg, er en af de ting, der gjorde kokke til en naturlig del af vores projekt, fordi de tilfører et helt nyt lag i måden, man kan udtrykke sig på gennem mad. De medvirkende skrev basalt set mini-erindringer til bogen.

Jeg er nødt til at spørge … hvad med jeres egne tatoveringer? MacNaughton: Jeg har tre. Jeg er barn af 90’erne, så den første, jeg fik, er et røvgevir. Jeg kan lige så godt lade være med at holde det hemmeligt. Jeg fik den, da jeg var 16 med et falsk ID. Og den er bare alt, der er dårligt ved den slags. Det er en slags ying og yang … den er så åndssvag. Den er bare så “16 år i 90’erne”. Den betød så meget for mig på det tidspunkt.

Fitzgerald: Jeg har mange, og jeg elsker hver og en. Præcis som med kokkene i bogen har jeg fået dem af alle mulige årsager. Nogle af dem er meget personlige og til minde om tabte venner. Andre er bare dumme … som min anker-tatovering. Det er resultatet af, at jeg arbejdede på en båd, og at jeg drak mig fuld til Thanksgiving.