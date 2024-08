Se Krist Novoselic indtage scenen med sine gamle Nirvana-homies

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Hvis Krist Novoselic havde takket ja til Dave Grohls tilbud om at blive en del af Foo Fighters i 1995, ville verden være et helt andet sted. Novoselic ville måske have fået ret i, at Foo Fighters bare var en lunken Nirvana-efternøler; bandet var muligvis aldrig blevet til noget. Dave Grohl ville ikke være blevet til den smilende, polyhistoriske mingle-master, vi kender ham som i dag. Novoselic havde måske ikke – over to omgange – ført en kampagne mod Washingtons Erotic Music Law, et lovforslag, der havde givet en bedømmelseskomité fyldt med antikverede kryb magten til at vurdere, hvorvidt ny musik var for seksuelt stødende, og derefter gøre de mere liderlige tracks utilgængelige for børn under 18. Det kunne være blevet lov, hvilket ville have betydet, at den amerikanske ungdom ikke havde kunnet høre Prince, før de var gamle nok til at drukne sig selv i dåseøl.

Alt det kan du eventuelt fundere over, mens du ser videoen af Novoselic fra i forgårs, der joiner Foo Fighters på scenen i Eugene, Oregon for at spille med på “Big Me”. Grohl og Pat Smear, bassistens gamle Nirvana-homies, smiler sig gennem tracket (præcis ligesom i den originale, lettere uforklarlige video). Novoselic misser et par akkorder, men bliver beroliget af Chris Shiflett.

Men hvis du havde lyst til at høre en god version af “Big Me”, ville du opstøve den oprindelige version fra Foo Fighters’ selvbetitlede debutalbum fra 1995. Derfor vil vi i stedet opfordre dig til at se videoen øverst på siden og gruble over sommerfugleeffekten. Eller bare nyde de her ekstremt chilleren gamle rockdudes, der bare elsker at spille deres chilleren rockmusik.