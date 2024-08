Se Lord Siva vise Marcus Gordon, hvordan man klarer sig igennem et interview med tømmermænd

Over de seneste tre og et halvt år har aalborgensiske Lord Siva udviklet sig til at være et af de mest konsistente navne på den danske R’n’B- og følelsesrap-scene. Han har udgivet tre album, og i sidste uge fulgte han op med sin nye single, “48 timer”:



Det er dog ikke alle, der ved, at Lord Siva, borgerligt fornavn: Brian, ofte arbejder sammen med den 19-årige sanger og producer Marcus Gordon. Siden sin debutvideo, “Genudsendt“, er Marcus’ følsomme tekster og store produktioner begyndt at fange folks opmærksomhed. Heriblandt netop Brian Siva, der inviterede ham med på sin danmarksturné tidligere i år. Vi satte dem ned og lod dem drøfte alt fra smøger til anmeldelser til ballade på Rust.

“Hvor tit lader du være med at tage i byen, fordi du har tømmermænd?” spørger Marcus Gordon grinende, mens Lord Siva tager sig til hovedet og svarer: “Åh, alt for tit. Jeg har også tømmermænd nu. Men se mig. Jeg kom.”