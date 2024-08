Se ‘Noisey Birmingham’, vores nye film om Brum-rap

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



”She Wants a Man From Brum”. Sådan lyder titlen og teksten til Birmingham-rapperen SafOnes 2015-banger af et track. Men faktisk er der ingen – i hvert fald ikke i hiphop-kontekst – der har villet røre hans hjemby i Midlands med en ildtang i over 20 år. Byen, der ligger to timer med tog fra London og langt fra har den samme kulturelle kapital som Manchester, har ofte befundet sig i periferien og fik først opmærksomhed, da The Streets dukkede op med deres debutalbum.

Henover de sidste par år er der dog sket en markant udvikling. Rap-titaner som Lady Leshurr – der skriver tekster om at børste tænder og får millioner af visninger på sin tracks – og barske rappere som Mist har sat Birmingham på det musikalske landkort igen.

Efter Hip Hop in the Holy Land og Don’t Call it Road Rap har vi endnu engang rekrutteret Mike Skinner til at være vært på sin tredje dokumentar (helt ærligt, så er han jo oplagt. Han er trods alt selv brummie). I filmen møder Skinner Leshurr, Mist, Jaykae, Lotto Boyzz, SafOne og Daz på The Map og forsøger at finde ud af, hvordan Birmingham har genfundet sin selvtillid, og hvad det vil sige at komme fra den gamle industriby. Tjek den ud herover.