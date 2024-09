Se Post Malones ydmygende forsøg på at snyde almindelige mennesker i en pladebutik

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I sidste uge kunne AP fortælle, at Post Malone ikke kan nomineres i Bedste Nye Kunstner-kategorien til årets Grammy-uddeling og efter mange overvejelser, kan vi konkludere, at han heller ikke kommer til at vinde nogen priser for sine evner som prankster. Det har været en hård sommer med uheld og forbandelser, og derfor vil vi selvfølgelig gerne have, at Posty morer sig lidt oven på strabadserne, men det her virker bare ikke. Rapperen Popsangeren mødte for nylig op i en pladeforretning for at narre lokale kunder til fordel for en velgørenhedsindsamling arrangeret af Bentley, og han faktisk så dårlig til det, at man lidt har på fornemmelsen, at han gør det med vilje.

Videos by VICE

Post lader, som om han arbejder i pladeforretningen, men hans forklædning er så helt utroligt dårlig – bogstavelig talt hat og briller – at man straks genkender ham, selv om han går rundt og disser sin egen musik. Er der nogen, der har forklaret Post, hvad det egentlig vil sige at være undercover? Kunderne genkender ham omgående, selv om han kalder sig for Skylar og taler med en underlig accent. ”Du har regnet det ud,” siger han og klukker, hvorefter kunden svarer: ”Du kan ikke være anonym med alle de tatoveringer.” Hun har ret. Men han bliver også ydmyget, da flere kunderne slet ikke ved, hvem han – heller ikke uden forklædning. En gammel mand, der læser teksten til ”Rockstar”, fortæller ham, at han ”har brug for mere Jesus i sit liv”. Men alt var ikke helt forgæves. En sød, lille dreng fortæller, at hans yndlingssang er ”Better Now” af Post Malone, og han lader faktisk til at være oprigtigt overrasket, da rapperen afslører sin sande identitet. Postys fanskare er tilsyneladende rimelig ung. Du kan se hele videoen herover.