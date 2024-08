Se Rage Against the Machine splitte en pladebutik ad, før de blev berømte

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland



“Det her band hedder Rage Against the Machine.” Tom Morellos uforlignelige guitarriffs og den voldsomme vrede i Zack de la Rochas stemme. Det er lyden af den helt unge version af Rage Against the Machine, som du her kan se holde en jamsession i den legendariske pladebutik Zed Records i Long Beach, Californien. Altså før udgivelsen af deres selvbetitlede debutalbum, før de blev berømte over hele verden, og før tusindvis af festivalgængere gik amok til de her sange.

Den dengang 22-årige Zack skriger sit raseri ud af kroppen, mens 27-årige Tom allerede på det her tidspunkt spillede guitar som ingen anden. Og især som live-act blev bandet en sensation over hele verden. Det er takket være en Reddit-Tråd, at den her video er dukket op, efter den blev uploadet i 2013 af den person, der oprindeligt optog den i pladebutikken. Nu får den endelig den oppmærksomhed, den fortjener. Hellfuckinyeah.

https://www.youtube.com/watch?v=49WwUgdU6yE

Her er hele tracklisten:



0:44 – “Bombtrack”

4:52 – “Darkness” (eller “Darkness of Greed”)

8:31 – “Take the Power Back”

13:48 – “Bullet in the Head”

19:23 – “Settle For Nothing”

24:06 – “Killing in the Name”

29:42 – Tom jamming

30:02 – “Know Your Enemy”

34:37 – “Freedom”