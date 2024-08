Se Stormzys nye film ‘Gang Signs & Prayer’, en følelsesladet fortælling om hans rejse

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark



Smid lige det, du har i hænderne. Stil dig selv følgende spørgsmål: er jeg en person, der godt kan lide musik? Hvis svaret er ja, så læs videre. Hvad med det her: er du samtidig en person, der godt kan lide film? Måske endda artsy kortfilm? Har du måske allerede booket billetter til dine første to-tre CPH PIX-film? Hvis du stadig sidder og råber ‘ja’, har vi gode nyheder til dig. Ekstra gode bonusnyheder, hvis du er glad for nogle af de følgende ting: Danny Browns “Dip“-video; Stormzy; sort/hvid slow-motion; Angel Hazes “A Tribe Called Red“-video; igen, Stormzy; grime-musik; sensuel lyssætning.

Vi spørger bare, fordi Stormzy netop har udgivet en Gang Signs & Prayer-kortfilm med Rollo Jackson i instruktørstolen (manden bag alle de der videoer, vi lige remsede op, plus meget, meget mere). Kortfilmen havde premiere i London i går aftes, og fordi YouTube var involveret, kan den nu streames i fuld længde. “Unge rødder som mig, der voksede op in the hood,” siger Stormzy, “vi er ofte ikke klar over, at vi faktisk selv er herre over vores egne skæbner. Der er så mange ting, der styrer os i den forkerte retning – og alligevel er det os selv, der bestemmer, hvad der skal ske i vores liv.” Og ligesom sit album sagde Stormzy, at han håber, filmen kan være med til at få nogle af de oplevelser i historiebøgerne. Se den øverst i artiklen, og få dit groove på til tracks som “Return of the Rucksack”, “100 Bags” og “Bad Boys”, mens du har kæmpe optur over skuespillere som Abdul Basit og David Alades skildringer af Stormzy som lilleput.