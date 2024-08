Se SZA, Childish Gambino, N.E.R.D og flere brandvarme billeder fra Lovebox 2018 i London

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark



Okay, VM er slut, så nu kan vi komme tilbage til de ting, vi normalt laver om sommeren. Læs: Festivaler. Hvad det så mere specifikt indebærer, bestemmer du selv. Det kan være, at det ikke betyder noget for dig, fordi du har undgået alle festivaler, siden ASOS begyndte at sælge mavetoppe i strik og denimshorts med glitter på og kalde det “festival fashion”. Det kan også være, at det betyder, at du skriver til dit specielle nummer og køber stort ind – ikke noget af det der billige stads, du får, når du tonser desperat rundt over hele byen fredag nat. Hvis du er en festival-veteran, betyder det måske, at du nyder et fri-år, fordi den eneste begivenhed, du har noget som helst til overs for, er Roskilde, hvor du mister alle dine ejendele og venner i løbet af en fire-dages periode.

Men der er selvfølgelig også en rimelig chance for, at det betyder, at du samler dit hold og ender med at jonglere fire forskellige gruppebeskeder på én gang for at organisere en tur til en festival i en storby. Og i London har Lovebox gennem de sidste par år etableret sig selv som en af de bedste i den kategori. Ellers ville vi ligesom ikke have gjort os det besvær at lave en scene på festivalen.

Vi præsenterede både Tirzah, Dave, Mura Masa, Vince Staples og Bonobo, mens musikere som N.E.R.D, Kali Uchis, SZA, Skepta, The Internet og en Childish Gambino, der ikke var til at stoppe, spillede på andre scener. Ja, det regnede fredag (vejret bliver ikke noget problem til Noisey Festival i TAP1 i København til november, lover vi), og ja, SZAs sæt blev desværre stoppet tidligt, men der væltede uanede mængder fantastisk musik ud over parken i løbet af de to dage.

Scroll videre for at se et udvalg af weekendens højdepunkter:

SZA og Anderson .Paak backstage

Grace Carter på Noisey-scenen

Dave på Noisey-scenen

Vince Staples på Noisey-scenen

Tirzah på Noisey-scenen

Jorja Smith

Mura Masa på Noisey-scenen

Little Simz og Anderson .Paak

Bonobo på Noisey-scenen

