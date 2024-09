Rotterdam Terror Corps er Hollands vildeste hardcore kollektiv

Man kan godt kalde Rotterdam Terror Corps for et “hardcore kollektiv,” men det lyder ærligt talt lidt for uskyldigt sammenlignet med den hollandske gruppes faktiske udtryk: tordnende hardcore og live-optrædener, som er fyldt med ild, eksplosioner og nøgne mennesker. RTC var allerede på banen, den gang ravefænomenet gabber tog Rotterdam med storm. I dag, flere år efter at hypen omkring genren har lagt sig, kører RTC stadig videre, og i de seneste tre år er deres musik blevet hårdere og mere rå end nogensinde før.

I dokumentaren Rotterdam Terror Corps: No Happy Shit følger vi DJ Distortion, MC RTSier og de andre bandmedlemmer, som har lagt liv og sjæl i RTC i over 20 år.