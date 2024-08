Se Thundercats Tiny Desk-koncert, og mærk dit ansigt smelte blidt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Man kunne sagtens forsvare at kategorisere Thundercat som “easy listening”, men mere på en Hall & Oates-måde end en Jack Johnson-måde (med al respekt for begge parter). Men live slippes hans jazztrænede repertoire løs, og det samme gør hans brug af pedaler, hvormed han kan bruge sin virtuose basguitar-stil til at spille stort set alle tænkelige lyde. Selv om der var betydeligt lavere blus på, da han for nyligt gæstede NPR’s evigt-svedige Tiny Desk-koncertserie, sparkede han stadig røv.

Med Flying Lotus-samarbejdspartneren Miguel Atwood-Ferguson på violin opnår gruppen perfekt band-harmoni, mens de jammer sange fra Thundercats album Drunk. Man kunne argumentere for, at det er sværere gøre stille sange interessante, når man spiller dem live, men den klarer de uden problemer med de førnævnte vilde effekter og subtilt mellemspil. Se hele koncerten ovenfor.