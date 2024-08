Se tilblivelsen af Spike Jonzes ‘Welcome Home’ med FKA Twigs i hovedrollen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Tidligere på måneden offentliggjorde Apple en ny kortfilm af Spike Jonze med titlen Welcome Home. Filmen har FKA Twigs i hovedrollen og indeholder også et nyt nummer – ”Til It’s Over” – af Anderson .Paak. I filmen manipulerer FKA Twigs med former og linjer i en lejlighed ved hjælp af sin krop. Den er ekstremt cool og udført på et højt teknisk niveau, der sikkert mere end en gang får dig til at hæve øjenbryn af forundring – og nu kan vi heldigvis vise en video, der går bag kulisserne, så du kan se, hvordan det hele er iscenesat.

Fra de praktiske omstændigheder (som for eksempel hvordan de fik en mur til at bevæge sig) til lyssætning og den komplicerede koreografi får vi en masse sjove detaljer og indblik i processen. Klippet byder også på interview med folk, der arbejder på produktionen og fortæller historien om, hvordan FKA Twigs blev involveret i projektet. Og nåh ja, så danser Spike Jonze rundt med en stol. Det vil man jo ikke gå glip af.