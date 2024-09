Se traileren til vores nye film ‘Chemsex’

Chemsex er begrebet, der bliver brugt til at beskrive det voksende fænomen, hvor stoffer anvendes i en seksuel sammenhæng. Der er ofte tale om gruppesex, der kan vare i dagevis, og har besnæret mange unge mænd, der nu er fanget i en ond cirkel af sex og afhængighed.

Denne stærke og potente film fortæller historien om de homoseksuelle mænd, hvis liv er blevet påvirket af tendensen. Lige fra de såkaldte “slammers” til sundhedsarbejdere, benægterne af problemet og dem, der “slap ud med livet i behold”. Med hidtil uset adgang til disse miljøer er Chemsex en modig og hårdnakket rejse ind i de mørke afkroge af moderne, urban homokultur.

En udtalelse fra instruktørerne:



Chemsex er et skriftemål, der viser og beskriver en befolkningsgruppes søgen efter intimitet og kamp for at høre til, i hvad der ofte viser sig at være de helt forkerte steder. Gennem denne søgen skabes der en parallel virkelighed, en hemmelig verden, hvor folk døjer med afhængighed og lever i en cirkel af ekstrem nydelse og lidelse, bekræftelse og isolation. Hvad der umiddelbart startede som et nærmere kig på en ‘sundhedskrise’ udviklede sig hurtigt til en indviklet åbenbaring. Det var ikke sex eller stoffer, der chokerede. Det var heller ikke faren eller konsekvenserne. Det var erkendelsen af, at det for de fleste ikke var begær og hedonisme, men tværtimod længslen efter intimitet, der var drivkraften bag chemsex.

Beslutningen om at skildre dette emne på film kom fra førstehåndsoplevelser af, hvordan lokalsamfundet begyndte at reagere på krisen. Fra anonyme stemmer på sociale medier til en sundhedsklinik, der oprettede sin første narkokonsulent-stilling nogensinde, stod det hurtigt klart, at chemsex pressede folks fysiske og psykiske helbred til bristepunktet, for slet ikke at tale om belastningen på de ressourcer, der forsøgte at dæmme op for krisen på chemsex-epidemiens frontlinjer.

Vi håber, at filmen giver en dybere indsigt i universelle temaer som internalisering af skam, selvdestruktiv adfærd og en eventuel frelselse gennem denne meget moderne og forholdsvist ukendte sundhedskrise.

– William Fairman & Max Gogarty