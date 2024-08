Se traileren til den nye dokumentar om Wu-Tang-albummet ’36 Chambers’

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Der er gået 25 år, siden Wu-Tang Clan udgav Enter the Wu-Tang (36 Chambers), og nu reflekterer Staten Island-gruppen over deres bedrifter i en ny dokumentar. For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang er instrueret af Shomi Patwary. Filmen dykker ned i baggrunden for albummet fra 1993 og udforsker hvilken rolle, det spiller i hiphop i dag. I traileren ser vi Wu-medlemmerne være optimistiske omkring deres status som hiphop-veteraner. “Jeg tror, at der er blevet tændt en væge, der kommer til at brænde i flere generationer,” siger RZA.

A$AP Mobs Rocky og Ferg optræder også i traileren (sidstnævnte omtaler Wu-Tang som “hood samurais“) – to rappere, hvis eget crew tit er blevet sammenlignet med den legendariske rapgruppe. For the Children udkommer i morgen, den 9. november.