Se traileren til filmen om Mayhem, verdens mest brutale sortmetal-band

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland og bringes her med bidrag fra Noisey Danmark



Sidste år blev Lords of Chaos vist på den københavnske filmfestival CPH PIX, men siden da har der ikke været meget information at finde om filmen. Faktisk har den ikke engang har fået en officiel trailer. Men nu kan alle, der ikke så den under festivalen, endelig få en smagsprøve på den svenske instruktør Jonas Åkerlunds værk om det berygtede norske sortmetalband.

Videos by VICE

Filmen, der er produceret af VICE Studios, er baseret på Michael Moynihan og Didrik Søderlinds bog af samme navn og skildrer det mildest talt kontroversielle norske band Mayhems historie, som får Mötley Crües biografi til at ligne bekendelser fra en kostskoledreng.

Bandets frontmand, Øystein Aarseth aka. Euronymous, havde fra begyndelsen en mission om at skabe den ondeste musik, verden nogensinde havde hørt, og med Mayhem var han i midten af 80’erne med til at etablere grundlaget for sortmetal. Nordmændene sørgede dengang for, at emner som død og satanisme i stigende grad prægede ungdomsværelser over hele verden. Sideløbende med musikken fik bandet nemlig tiden til at gå med at sætte ild til kirker, nagle menneskekroppe til kors og generelt ønske kristendommen ad helvede til.



Se også:

Derudover kan det også nævnes, at bandets sanger, Dead, skød sig selv, og at bassisten, Varg Vikernes, senere valgte at stikke Euronymous ned – 23 gange. Bandets mørke og chokerende historie er med andre ord det stof, gyserfilm er lavet af.

Manden bag Lords of Chaos, der bedst kan betegnes som den mest forfærdende og bizarre coming-of-age-film nogensinde, er den svenske instruktør Jonas Åkerlund. Åkerlund har tidligere instrueret musikvideoer for blandt andre The Prodigy, Madonna og Rammstein og har gennem tiden fået tre Grammy-priser. På rollelisten er der også prominente navne som Rory Culkin (Scream 4), Sky Ferreira (The Green Inferno) og Jack Kilmer (Palo Alto), der spiller medlemmer af Mayhem.

Filmen har amerikansk biografpremiere den 8. februar, mens den danske premieredato stadig ikke er kommet på plads. Se traileren øverst i artiklen.