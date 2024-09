Se traileren til sæson 2 af Fuck, That’s Delicious fra VICELAND

Vi var godt rundt omkring i løbet af første sæson af Fuck, That’s Delicious på VICELAND. Rapper og kok Action Bronson tog os med på en sær men velsmagende jordomrejse fra Miami til Amsterdam, og fra Marokko til Jamaica.

Men Actions Bronsons kulinariske eskapader er langt fra overståede. De er faktisk kun lige begyndt. Fuck, That’s Delicious vender tilbage med endnu en sæson den 1. september, som du kan se på VICELAND.

I denne sæson fortsætter Action med at æde (og ryge) sig vej rundt om jorden. Holdet besøger Australien, New Zealand, Hawaii, Spanien, Italien, New York – og så selvfølgelig Danmark. Det er en sjælden kombination af rap, haute cuisine, udsøgte vine, Roskilde festival og hidsig urt.

I september måned kan du ovenikøbet få dobbelt så meget Action som normalt, når du både kan se de nye Fuck, That’s Delicious afsnit og den banebrydende miniserie Travelling the Stars: Action Bronson & Friends Watch Ancient Aliens, hvor Action og resten af holdet fra Fuck, That’s Delicious i selskab med Earl Sweatshirt, Melissa Etheridge, ScHoolboy Q, og Tyler, The Creator ser den ultimative pseudo-dokumentarserie Ancient Aliens. Find din bong og din bedste foliehat frem og se med.

“Vi er velsignet med både venskab og kærlighed,” siger Action til sine makkere The Alchemist og Big Body Bes. “Hvad mere har vi brug for?”

“Kylling. Vi har brug for mere fucking kylling.”

Amen.