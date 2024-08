Se den tyske rapper Gzuz, der er gået viralt på YouTube ved at give hele verden noia på

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland



En dag efter videoen til Gzuz’ nye single ”Was Hast Du Gedacht” (”Hvad havde du regnet med”) blev lagt ud på YouTube, var den allerede blevet set over en million gange og trendede på streamingtjenestens top-fem i USA. Fire måneder inden den tyske rappers kommende LP Wolke 7 (”Syvende himmel”) blev udgivet var den allerede udsolgt i forudbestillinger, så det kommer næppe som en overraskelse, at tyske fans var ivrige efter at høre den nye single. Men i stedet for at debutere på 187 Strassenbandes kanal, fik den premiere på WorldStarHipHop – en amerikansk videoplatform, der har over ni millioner abonnenter, hvilket forklarer hvorfor den hamborgske rapper pludselig fik et gigantisk amerikansk publikum.

I takt med at videoen får flere og flere klik, begynder der også at dukke YouTube-reaktionsvideoer op. I skrivende stund er der cirka 40. ”Amerikanere reagerer på Deutschrap” er ikke et nyt fænomen, men til forskel fra tidligere handler det ikke om at tiltrække tyske seere – nu ser de med, fordi de er oprigtigt interesserede i at finde ud af, hvem de her tyskere er, og hvorfor de er eksploderet på WSHH. De ser med andre ord videoen, for hvad den er og ikke på grund af forudfattede holdninger. Vi har tjekket nogle af de nyeste reaction-videoer ud, så du har mulighed for at lære Gzuz at kende gennem amerikanske øjne. Det er folk, der ikke forstår et ord af, hvad manden siger, men alligevel gør de et hæderligt forsøg på at finde ud, af hvad han siger, alt imens de visuelt bombarderes med billeder af ladte våben, stoffer og nøgne baller i et væk. Tjek videoerne herunder ud og prøv at følge med.

“Den mand ser helt fucking syg ud. Hell no.” —Ashley Deshaun

”Hvor er de henne? Gzuz, det her ligner ikke Amerika,” siger Deshaun og tilføjer, at rapperen minder hende om 6IX9INE. Begge rappere har selvfølgelig det tilfælles, at de er dækket af tatoveringer og ikke lige frem synger skønsang, men så ophører lighederne også. 6IX9INE er en slank latino med langt, regnbuefarvet hår, og Gzuz er… tjah… Gzuz. Eller som Deshaun senere i videoen udtrykker det: “Den mand ser helt fucking syg ud. Hell no.”

Hun forstår ikke helt, hvad det er han rapper om, men hun formoder, det handler om at slå alle mennesker i landet ihjel. Så forsøger hun at oversætte noget af teksten og konkluderer i sidste ende, at selv om hun godt kan lide hans stemme og gerne vil se mere til ham, så minder hans stil hende for meget om almindelige amerikanske rappere.

“Jeg vidste ikke, de lavede sådan noget vildt shit i udlandet!” —Tay and Drew

Efter at have talt lidt om, hvor godt deres venskab er, trykker Tay og Drew endelig play og går helt i baglås. Tay er overrasket over, at trap er nået hele vejen til Tyskland, mens Drew er helt opslugt af videoen og siger, det minder om tidlig 50 Cent. Tay konkluderer, at ”Gzuz ikke er fyr, man laver pis med,” og at samtlige folk, der optræder i videoen, er mere seriøse end ”amerikanske gangsters”. De er begge to enige om, at videoen er temmelig real, og at ingen, der er med, gør det for sjov. ”Hvis de siger, de slår dig ihjel, så slår de dig ihjel,”

Efter videoen spørger en målløs Drew, hvad det er, de to lige har overværet. ”Fandeme en ægte gangsterstil,” siger Tay. Han tilføjer, at det er den slags, man ellers kun ser i Gangland (en History Channel-dokuserie om bander), og at det er den mest sindssyge video, der findes på YouTube.

“Pistolen var ladt, men alligevel sigter han kameramanden lige i fjæset? Fuck, mand.” —ImDontai

ImDontai har over 650.000 abonnenter på sin kanal, og han er dermed den største YouTuber, som har dækket Gzuz indtil videre. Han er primært nysgerrig efter at finde ud af, hvordan videoen er blevet så stort et hit på så kort tid. Det første, han hæfter sig ved, er den scene, hvor folk sniffer coke fra en iPhone, men han kommer ikke nærmere ind på, hvorfor det er så besynderligt (havde det været vildere, hvis de havde brugt en Samsung?)

ImDontai er også af den opfattelse, at fyrene i videoen ikke er typer, man skal lægge sig ud med – han udbryder gentagende gange ”åh, Gud”. Han er dog skeptisk, da Gzuz smadrer en flaske over sit eget hoved: ”Det må være fake blod. Hvis det er rigtigt blod, så er manden psykopat.” (Vi har fra pålidelig kilde, at det er rigtigt blod, red.) Og han ved ikke, hvad han skal sige, da videoen er slut. Han konkluderer, at den er blevet stor i USA på grund af de mange chokerende billeder af stoffer og vold.

“Det er det mest real shit, jeg nogensinde har set.” —TalkToBrandon

Vi var interesserede i at få en lidt mere nuanceret vurdering af videoen, og derfor tjekkede vi TalkToBrandon ud, fordi han tidligere har lavet reactions på tyske rapvideoer, som hans tysktalende fans har foreslået ham at se. Han er ikke klar over, at videoen kører på WSHH, men er alligevel forberedt på at blive mødt af tonsvis af våben, stoffer og kvinder og flere våben. Han har selvfølgelig helt ret.

Alt, hvad der foregår i videoen, er så dybt kriminelt, at Brandon får ondt af kameramanden. Med tanke på de utallige gange hvor han får stukket en ladt pistol lige op i linsen, stofferne og de nøgne kvinder, der twerker i hver andet skud, skyder Brandon på, at kameramanden sikkert ikke ”vil have sit navn i rulleteksterne”. Konklusionen lyder: ”Det er det mest real shit, jeg nogensinde har set”.

Vi kan altså nu slå fast, at Gzuz er for real, og at videoen til ”Was Hast Du Gedach” er på et helt andet niveau, og så tænker du sikkert: ‘Hvem fanden er den fyr, og hvad er 187 Strassenbande?’ Sidstnævnte er et Hamborg-baseret rapcrew, som består af Bonez MX, rapperne Gzuz, Maxwell, LX, Sa4 og produceren Jambeatz. Efter at have afsonet en dom på tre år i fængsel udgav Gzuz sin debut Ebbe & Flut (Ebbe & Flod) i 2015, hvilket gjorde ham til en stjerne i hjemlandet. Albummet var med til at give den tyske street-rapscene kant og udstyrede den samtidig med mere musikalsk diversitet. Gzuz og 187 har genoplivet genren og tilføjet autenticitet – lige pludselig blev tysk gangsterrap populært igen, og crewet er på rekordtid blev et af de mest succesfulde af sin slags i Tyskland, Østrig og Schweiz.

Gzuz nye album ‘Wolke’ 7 er ude den 25. maj.