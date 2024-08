Se vores nye dokumentar om empater – folk der kan føle andres følelser

Empater påstår, at de kan fornemme andres følelsesmæssige, mentale eller psykiske tilstand. Det gælder også dyr eller endda planetens kollektive sindsstemning. Hvis du kan mærke jordens smerte – eller har fået et angstanfald fordi nogen omkring dig havde angst – så kan det være, du også er empat.

I videnskabelige kredse tror man ikke på, at empater findes, og de afviser konceptet som noget overnaturligt nonsens, men i en urolig tid, styret af narcissisme og social angst leder vi alle efter noget, der kan kurere vores problemer, og new age-terapiformer stormer frem. Mange er villige til at se forbi videnskaben.

I vores nye dokumentar Are You an Empath? besøger vært Hannah Ewens en gruppe empater i New York, der bliver anført af David Sauvage (som tager op mod 1500 kroner i timen for sin service), for at udforske det mystiske fænomen og kære om hun selv er empat eller bare fuld af lort.